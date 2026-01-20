MasterChef: Ο Γιώργος από το Καστελόριζο υποσχέθηκε να κερδίσει τον τίτλο!

Ο 28χρονος Γιώργος από το ακριτικό Καστελόριζο μπήκε στην κουζίνα του MasterChef με τον αέρα του ανθρώπου που έχει γυρίσει τον κόσμο, αλλά κρατά την καρδιά του στις ρίζες του: τις τρεις γιαγιάδες του, οι οποίες αποτέλεσαν και τη γαστρονομική του πυξίδα.

Η «Elegant» Μαγειρίτσα από το Καστελόριζο

Ο Γιώργος συστήθηκε στους κριτές του MasterChef με μια ιστορία που θυμίζει παραμύθι. Μεγαλωμένος στο Καστελόριζο μέχρι την Γ' Δημοτικού, σε ένα περιβάλλον με ελάχιστους συμμαθητές αλλά απέραντη θάλασσα, είχε την τύχη να έχει τρεις γιαγιάδες: μία από τη Γαλλία, μία από το Καστελόριζο και μία από τη Ρόδο. Αυτές οι γυναίκες ήταν εκείνες που του εμφύσησαν την αγάπη για το φαγητό και τη μαγειρική, ενώνοντας διαφορετικές κουλτούρες στο ίδιο τραπέζι.

Για τον Γιώργο, η μαγειρική είναι ο τρόπος του να επικοινωνεί και να ταξιδεύει. Παρά το γεγονός ότι πέρασε από βραβευμένα εστιατόρια και έζησε την πίεση των υψηλών προδιαγραφών, παραμένει - όπως λέει - ένας τύπος «έξω καρδιά», που μαγειρεύει καθημερινά για τους φίλους του και δηλώνει πως οι άντρες στην κουζίνα έχουν «πολλή τεστοστερόνη», προτιμώντας τις γυναίκες και κυρίως την ηρεμία και την αγνή αγάπη των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.

Το πιάτο που επέλεξε να παρουσιάσει ήταν μια μαγειρίτσα με αρνίσιο κεφαλάκι, ένα πιάτο με βαθιές ρίζες στο Καστελόριζο. Ο Γιώργος εξήγησε με μεράκι πώς οι νησιώτες αξιοποιούν κάθε μέρος του ζώου, χρησιμοποιώντας το μυαλό, τα μάγουλα και τη γλώσσα για να φτιάξουν τον ζωμό-starter πριν το πασχαλινό γεύμα.

Ωστόσο, το δικό του όραμα ήταν πιο φιλόδοξο: «Ωστόσο εγώ ένα πιάτο του φτωχού, το έκανα σε ένα Michelin επίπεδο. Less is more... προσπάθησα να το κάνω λίγο πιο minimal».

Παρουσίασε το πιάτο σε τσέρκι, χρησιμοποιώντας εκλεκτά υλικά όπως οι κανθαρέλες και άγρια χόρτα (ζοχές, ραδίκια, σταμναγκάθι), προσπαθώντας να ισορροπήσει την παραδοσιακή νοστιμιά με μια πιο εκλεπτυσμένη εμφάνιση.

Η δοκιμή από τους κριτές αποκάλυψε το μεγάλο πλεονέκτημα αλλά και την πρόκληση που έχει μπροστά του ο Γιώργος. Ο διαγωνισμός λειτούργησε εδώ ως ο απόλυτος οδηγός, βοηθώντας τον να καταλάβει πού τελειώνει η τέχνη και πού αρχίζει η τεχνική αρτιότητα.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος στάθηκε στις τεχνικές αστοχίες, σημειώνοντας πως ο ζωμός ήταν λίγος για μια σούπα και τα χόρτα αρκετά σκληρά. Παρά τη νοστιμιά, η έλλειψη ισορροπίας του έδωσε ένα «Όχι». Αντίθετα, ο Πάνος Ιωαννίδης ενθουσιάστηκε με τη χρήση των «έξυπνων» υλικών και το άψογο ψήσιμο των εντοσθίων, δίνοντάς του ένα «Ναι» και την ευκαιρία να δείξει περισσότερα.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε από τον Σωτήρη Κοντιζά. Παρατήρησε έναν μάγειρα που «πνίγεται» από τις πολλές ιδέες του (από Vivaldi μέχρι σαλιγκάρια με τραχανά) και του έδωσε μία συμβουλή: «Στην κουζίνα υπάρχουν οι στιγμές δημιουργίας, αλλά κατά κύριο λόγο πρέπει να είναι βάρδιες συνέπειας και πειθαρχίας. Πρέπει να βάλεις τις σκέψεις σου σε μια σειρά».

Ο Γιώργος κατάφερε να πείσει τον Σωτήρη Κοντιζά ότι έχει να δώσει πολλά στον διαγωνισμό. Ετσι, με δύο «Ναι», κέρδισε τη λευκή ποδιά και την είσοδο στην επόμενη φάση του MasterChef 10.

Φεύγοντας με την ποδιά στο χέρι, ο Γιώργος δεν έχασε το χιούμορ του, ακόμα κι όταν έχασε την έξοδο από τη χαρά του. Υποσχέθηκε να αποδείξει ότι δεν είναι μόνο «χαβαλές», αλλά ένας μάγειρας που στοχεύει ψηλά. Το MasterChef τού έδωσε το βήμα, και τώρα ο Γιώργος καλείται να μετατρέψει την «τρέλα» του σε πειθαρχημένη υψηλή γαστρονομία.