MasterChef: Ομοφωνία στην απόφαση των κριτών για τον 50χρονο Αντώνη

Πήρε τη λευκή ποδιά ο 50χρονος οπερατέρ από τη Θεσσαλονίκη;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 23:32 Αναστασία: Θαμώνας της πέταξε... καναπέ πάνω στην πίστα!
20.01.26 , 23:15 Marseaux: Απαντά στην Εύη Δρούτσα και στο σχόλιο για το σώμα της
20.01.26 , 23:13 Καύσιμα: Το λογισμικό που έβαζαν στις αντλίες και έκλεβαν τους οδηγούς
20.01.26 , 22:35 MasterChef: Ο Γιώργος από το Καστελόριζο υποσχέθηκε να κερδίσει τον τίτλο!
20.01.26 , 22:10 Κλήρωση Τζόκερ 20/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 13.500.000 ευρώ
20.01.26 , 22:05 MasterChef: Η Εύα είχε στο μυαλό της αλλιώς το «αποδομημένο»
20.01.26 , 21:43 Κλήρωση Eurojackpot 20/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
20.01.26 , 21:40 MasterChef: Ο Πέτρος έφτιαξε ένα από τα πιο όμορφα πιάτα των auditions!
20.01.26 , 21:37 Ρευματοκλοπή: Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ
20.01.26 , 21:30 MasterChef: Δείτε την audition του Βαγγέλη που μοιάζει με τον Flea!
20.01.26 , 21:29 Εύη Βατίδου: Η συγκινητική φωτογραφία για τα γενέθλια της κόρης της, Μάιρα
20.01.26 , 21:26 Ρόδος: Το «τροχαίο δυστύχημα» του ξενοδόχου ήταν δολοφονία!
20.01.26 , 21:15 MasterChef: Ομοφωνία στην απόφαση των κριτών για τον 50χρονο Αντώνη
20.01.26 , 21:07 Στρασβούργο: Αγρότες θέλουν να εισβάλουν στην Ευρωβουλή λόγω Mercosur
20.01.26 , 21:00 Dacia Sandriders: Κατέκτησαν το Rally Dakar 2026
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Άση Μπήλιου: Η Σύνοδος Αφροδίτης-Πλούτωνα φέρνει εντάσεις
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας από τους πιο ιδιαίτερους παίκτες που είδαμε στις auditions του MasterChef, είναι σίγουρα ο Αντώνης Βουτσάς. Ο 50χρονος Θεσσαλονικιός που για χρόνια εργαζόταν ως οπερατέρ, από την πρώτη στιγμή έκλεψε τις εντυπώσεις με το χιούμορ του. Μάλιστα, ήξερε μερικούς από τους τεχνικούς της παραγωγής.

MasterChef: Ο Αντώνης έφτιαξε γιουβαρλάκια κοτόπουλου με εστραγκόν σε σούπα βελουτέ καρότου με τζίντζερ

MasterChef: Ο Αντώνης έφτιαξε γιουβαρλάκια κοτόπουλου με εστραγκόν σε σούπα βελουτέ καρότου με τζίντζερ

Ο παίκτης έφτιαξε γιουβαρλάκια κοτόπουλου με εστραγκόν σε σούπα βελουτέ καρότου με τζίντζερ. Ο Πάνος Ιωαννίδης τον ρώτησε τι περιμένει από τον διαγωνισμό. «Θα χαρώ ιδιαίτερα να μπω στην επόμενη φάση, να περάσω, να μπω στο σπίτι. Θέλω να μάθω πράγματα. Θέλω να γίνω καλύτερος και σαν εμπειρία να πω ότι αποκόμισα κάτι από εδώ πέρα. Ότι δεν μπήκα απλώς και βγήκα», απάντησε.

Στην ερώτηση τι θα κάνει αν μπει στο σπίτι, αφού η βάση του είναι η Θεσσαλονίκη κι ο 10χρονος γιος του ο Σωτήρης, ο Αντώνης συγκινήθηκε. «Προτιμώ να είμαι με τον γιο μου στο μεγάλωμά, γιατί ο συνονόματός σου, ο Σωτήρης... είναι η ομορφιά της ζωής μου. Δεν μπορώ χωρίς αυτόν», είπε. «Α, ο γιος Σωτήρης; Να σου ζήσει!», αποκρίθηκε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

«Ο Σωτήρης όταν του είπα ότι θα κατέβω στην Αθήνα για το MasterChef, μου είπε: "Μπαμπά, θα με πάρεις μαζί σου;". Μου 'ράγισε την καρδιά εκείνη την ώρα που μου το 'πε. Οπότε τώρα το αγοράκι μου, δεν κατεβήκαμε μαζί αλλά... όταν θα γυρίσω, ξέρω ότι θα κάνουμε αγκαλίτσες μέχρι τελικής πτώσεως», είπε ο Αντώνης στο cue του.

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς σχολίασε το πιάτο του Αντώνη - Του είπε το «ναι»;

MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς σχολίασε το πιάτο του Αντώνη - Του είπε το «ναι»;

«Απ' την ώρα που αποφάσισα να 'ρθω σε έναν διαγωνισμό με σκοπό να μπω μες στο σπίτι, η κύρια μου αποστολή είναι να μπω, να δω, να μάθω. Αν έρθουν και τα λεφτά, με το καλό να 'ρθούνε. Θα βρούμε τι να τα κάνουμε», πρόσθεσε.

«Αντώνη θες να 'ρθεις εδώ;» τον ρώτησε ο σεφ Κοντιζάς. «Το πιάτο περνάει. Πληροί τις προϋποθέσεις. Η σούπα καρότο είναι πάρα πολύ νόστιμη. Οριακά, είναι πιο νόστιμη από τα γιουβαρλάκια. Δηλαδή τα γιουβαρλάκια, εντάξει... αλλά αυτό που με κέρδισε είναι η σούπα. Είσαι ένας πληθωρικός χαρακτήρας, γεμίζεις τον χώρο, το δωμάτιο. Δεν ξέρω αν την κατάλληλη στιγμή σωπαίνεις για να ακούσεις όλα αυτά που θες να μάθεις, που λες ότι θες να μάθεις. Εσύ έχεις να δώσεις για να πάρεις;», τον ρώτησε με εκείνον να απαντάει. «Μαγειρικά δεν έχω πάει σε σχολή. Ούτε είχα την εμπειρία δυστυχώς να εξελίξω τη δικιά μου μαγειρική, όποια μαγειρική είναι αυτή. Αλλά το ότι έχω να δώσω και να προτείνω ότι έχω γεύση, ότι έχω αντίληψη ίσως των πραγμάτων κι έχω και μεταδοτικότητα και θέλω να δώσω και θέλω να πάρω. Και μπορώ να... όχι να ακούσω, να αφουγκραστώ. Μπορώ να αφουγκραστώ».

«Κύριοι, είμαστε ίδια σελίδα;» ρώτησε ο σεφ τους άλλους δύο κριτές, με εκείνους να συμφωνούν. «Ομόφωνα λοιπόν κι από τους τρεις η ποδιά σου ανήκει», ανακοίνωσε ο Πάνος Ιωαννίδης στον ενθουσιασμένο Αντώνη.

MasterChef: Ομόφωνα ο Αντώνης πήρε τη λευκή ποδιά\

MasterChef: Ομόφωνα ο Αντώνης πήρε τη λευκή ποδιά

«Αφιερώνω την ποδιά στο γιο μου, τον Σωτήρη Βουτσά, τον λεβέντη, τον γιο μου, τον αστερισμό της ζωής μου, την αγάπη μου, το είναι μου. "Σωτήρη, σ' αγαπώ αγοράκι μου"¨!», είπε κλείνοντας ο διαγωνιζόμενος.

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF ΑΝΤΩΝΗΣ
 |
MASTERCHEF AUDITIONS
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top