Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, η ψυχοθεραπεία με βοήθησε πάρα πολύ»

Η Έλλη Τρίγγου ήταν η πρώτη καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show» για το 2026, το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, σε μια συνέντευξη που ξεχώρισε για την ειλικρίνεια και το έντονο συναισθηματικό της φορτίο.

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Star, «Τα Φαντάσματα», άφησε για λίγο στην άκρη τους ρόλους και τις επαγγελματικές της επιτυχίες και μίλησε ανοιχτά για μια βαθιά προσωπική διαδρομή, που χαρακτηρίστηκε από ανατροπές, εσωτερικές συγκρούσεις αλλά και σημαντικές συνειδητοποιήσεις. Με λόγο αυθεντικό και χωρίς φίλτρα, περιέγραψε τη διαδικασία μέσα από την οποία οδηγήθηκε στη θεραπεία, αλλά και τη δύσκολη -και πολύτιμη- συμφιλίωση με τον ίδιο της τον εαυτό.

«Έτσι συμφιλιώνομαι λίγο μαζί μου. Όταν με πρωτογνώρισες ήμουν έτσι… ένα άλογο άσπρο, άγριο, που τρέχει και πολύ δύσκολο να το πιάσεις. Τώρα το άλογο θέλει να έρθει κοντά, να το χαϊδέψουν. Κάθομαι τώρα και ξεκουράζομαι και τρώω το γρασίδι μου, δεν χρειάζεται να τρέχω πια. Έφτυσα αίμα Γρηγόρη, τι να έγινε. Δουλειά με τον εαυτό μου. Και συνεχίζεται, και πάει καλά. Για την παλιά Έλλη, την ευχαριστώ καταρχάς, αλλά δεν χρειάζεται να έχει τόσο πολύ αγωνία και να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο και μια απειλή», είπε αρχικά η Έλλη Τρίγγου, συγκινώντας τόσο τον παρουσιαστή όσο και το κοινό.

Στη συνέχεια, η ταλαντούχα ηθοποιός στάθηκε στον ρόλο που έπαιξε η ψυχοθεραπεία αλλά και οι άνθρωποι που είχε δίπλα της, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζει κανείς τι του κάνει καλό και τι λειτουργεί τελικά ως μηχανισμός άμυνας.

Η Έλλη Τρίγγου σε μια προσωπική εξομολόγηση στο «The 2night Show»

«Η ψυχοθεραπεία σίγουρα βοηθάει, βοηθάει η υποστήριξη των ανθρώπων σου, βοηθάει το να καταλαβαίνεις τι σου κάνει καλό. Είχα καταλάβει κάποια στιγμή ότι η δουλειά κάτι εξυπηρετεί το να είναι πάρα πολύ. Κάτι μπορώ και κρύβω πολύ καλά δουλεύοντας. Οπότε κάποια στιγμή είπα “έλα, από τι πας να γλιτώσεις;” και εκεί έκατσα. Ησύχασα, ξεκουράστηκα, μετά είχα πάρα πολλές τύψεις οπότε τώρα τρέχω, αλλά έχω τη μνήμη του πώς είναι να είσαι καλά και ήρεμα και θα ξαναπάω εκεί. Οι αντιθέσεις είναι η μαγεία».

Για «Τα Φαντάσματα» και την αντίδρασή της, όταν της προτάθηκε ο ρόλος της Μαρίνας, δήλωσε με ενθουσιασμό: «Όταν μου πρότειναν τα “Φαντάσματα”, ούρλιαζα από τη χαρά μου. Ήθελα πολύ να κάνω κωμωδία. Αυτό που διάβασα ήταν διασκεδαστικό, φρέσκο και μετά μου είπε την ομάδα κι είπα θα το κάνω. Το ευχαριστήθηκα με όλο μου το είναι. Την έχω στην καρδιά μου αυτή τη δουλειά».