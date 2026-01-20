Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, η ψυχοθεραπεία με βοήθησε πάρα πολύ»

Η εξομολόγηση για τη δύσκολη περίοδο της ζωής της και «Τα Φαντάσματα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 10:22 Επίσημη πρεμιέρα για «Το μεγάλο μας τσίρκο» - Ποιοι ήταν εκεί
20.01.26 , 10:03 Βόρειο Σέλας στην Ελλάδα λόγω γεωμαγνητικής καταιγίδας - Δείτε εικόνες
20.01.26 , 10:01 MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
20.01.26 , 09:43 Αθηνά Οικονομάκου: Ενοχλημένη με τη διαρροή της ημερομηνίας του γάμου της
20.01.26 , 09:40 Good Job Nicky: Η ηλικία, το βιογραφικό και το τραγούδι για τη Eurovision
20.01.26 , 09:31 «Βόμβα» Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν θα ολοκληρώσω τη σεζόν στους Μπακς»
20.01.26 , 09:14 Spyros Manesis Trio: Για μία και μοναδική συναυλία στο Theatre of the NO
20.01.26 , 09:13 Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
20.01.26 , 09:05 To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
20.01.26 , 09:05 Ford Raptor T1+: Κατέκτησαν τους αμμόλοφους του φετινού Dakar Rall
20.01.26 , 08:55 Αλλάζει ο καιρός: Άνεμοι, καταιγίδες και χιόνια - Πλημμύρες στην Αττική
20.01.26 , 08:33 Αερόβια άσκηση: Πώς να την κάνεις σωστά και να χάσεις βάρος!
20.01.26 , 08:23 Έλλη Τρίγγου: «Έφτυσα αίμα, η ψυχοθεραπεία με βοήθησε πάρα πολύ»
20.01.26 , 08:11 Τραγωδία Ισπανία: Aναφορές για 43 αγνοούμενους - Φόβοι για εγκλωβισμένους
20.01.26 , 08:05 «Ο Σωματοφύλακας Της Γυναίκας Του Εκτελεστή»: Δείτε on demand την ταινία!
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
Άση Μπήλιου: Πώς θα μας επηρεάσει το σπάνιο φαινόμενο της πολυαστρίας;
Αθηνά Οικονομάκου – Μαίρη Συνατσάκη: Ταξίδι στο Παρίσι
MasterChef: «Έμεινα άφωνη! Δεν περίμενα ότι δε θα περάσω»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Έλλη Τρίγγου ήταν η πρώτη καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show» για το 2026, το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, σε μια συνέντευξη που ξεχώρισε για την ειλικρίνεια και το έντονο συναισθηματικό της φορτίο. 

Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα

Η πρωταγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Star, «Τα Φαντάσματα», άφησε για λίγο στην άκρη τους ρόλους και τις επαγγελματικές της επιτυχίες και μίλησε ανοιχτά για μια βαθιά προσωπική διαδρομή, που χαρακτηρίστηκε από ανατροπές, εσωτερικές συγκρούσεις αλλά και σημαντικές συνειδητοποιήσεις. Με λόγο αυθεντικό και χωρίς φίλτρα, περιέγραψε τη διαδικασία μέσα από την οποία οδηγήθηκε στη θεραπεία, αλλά και τη δύσκολη -και πολύτιμη- συμφιλίωση με τον ίδιο της τον εαυτό.

Έλλη Τρίγγου: Το «Φάντασμα» της Άσης Μπήλιου τρομοκρατεί τη «Μαρίνα»!

«Έτσι συμφιλιώνομαι λίγο μαζί μου. Όταν με πρωτογνώρισες ήμουν έτσι… ένα άλογο άσπρο, άγριο, που τρέχει και πολύ δύσκολο να το πιάσεις. Τώρα το άλογο θέλει να έρθει κοντά, να το χαϊδέψουν. Κάθομαι τώρα και ξεκουράζομαι και τρώω το γρασίδι μου, δεν χρειάζεται να τρέχω πια. Έφτυσα αίμα Γρηγόρη, τι να έγινε. Δουλειά με τον εαυτό μου. Και συνεχίζεται, και πάει καλά. Για την παλιά Έλλη, την ευχαριστώ καταρχάς, αλλά δεν χρειάζεται να έχει τόσο πολύ αγωνία και να νιώθει συνεχώς έναν κίνδυνο και μια απειλή», είπε αρχικά η Έλλη Τρίγγου, συγκινώντας τόσο τον παρουσιαστή όσο και το κοινό.

Στη συνέχεια, η ταλαντούχα ηθοποιός στάθηκε στον ρόλο που έπαιξε η ψυχοθεραπεία αλλά και οι άνθρωποι που είχε δίπλα της, τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζει κανείς τι του κάνει καλό και τι λειτουργεί τελικά ως μηχανισμός άμυνας.

Η Έλλη Τρίγγου σε μια προσωπική εξομολόγηση στο «The 2night Show»

Η Έλλη Τρίγγου σε μια προσωπική εξομολόγηση στο «The 2night Show»

«Η ψυχοθεραπεία σίγουρα βοηθάει, βοηθάει η υποστήριξη των ανθρώπων σου, βοηθάει το να καταλαβαίνεις τι σου κάνει καλό. Είχα καταλάβει κάποια στιγμή ότι η δουλειά κάτι εξυπηρετεί το να είναι πάρα πολύ. Κάτι μπορώ και κρύβω πολύ καλά δουλεύοντας. Οπότε κάποια στιγμή είπα “έλα, από τι πας να γλιτώσεις;” και εκεί έκατσα. Ησύχασα, ξεκουράστηκα, μετά είχα πάρα πολλές τύψεις οπότε τώρα τρέχω, αλλά έχω τη μνήμη του πώς είναι να είσαι καλά και ήρεμα και θα ξαναπάω εκεί. Οι αντιθέσεις είναι η μαγεία».

Για «Τα Φαντάσματα» και την αντίδρασή της, όταν της προτάθηκε ο ρόλος της Μαρίνας, δήλωσε με ενθουσιασμό: «Όταν μου πρότειναν τα “Φαντάσματα”, ούρλιαζα από τη χαρά μου. Ήθελα πολύ να κάνω κωμωδία. Αυτό που διάβασα ήταν διασκεδαστικό, φρέσκο και μετά μου είπε την ομάδα κι είπα θα το κάνω. Το ευχαριστήθηκα με όλο μου το είναι. Την έχω στην καρδιά μου αυτή τη δουλειά».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
THE 2NIGHT SHOW
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top