MasterChef: Διαγωνιζόμενος σέρβιρε ελάφι στους κριτές - Δείτε sneak preview

Λίγες ώρες πριν από την πρεμιέρα του MasterChef 10, οι επίδοξοι chefs δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν τον Σωτήρη Κοντιζά, τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, με μοναδικό στόχο να φορέσουν τη λευκή ποδιά και να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού μαγειρικής.

MasterChef 10: Πρεμιέρα απόψε στο Star - Επετειακός κύκλος με ανατροπές

Στο sneak preview από το πρώτο επεισόδιο, ένας διαγωνιζόμενος παρουσιάζει στους τρεις κριτές ένα πιάτο με πρωταγωνιστή το… ελάφι.

MasterChef: Οι κριτές θα χαρίσουν στιγμές άφθονου γέλιου

MasterChef: Οι κριτές θα χαρίσουν στιγμές άφθονου γέλιου

«Πού το βρήκες το ελάφι;», τον ρώτησε εμφανώς απορημένος ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον διαγωνιζόμενο να απαντά με απόλυτη φυσικότητα: «Στην Ελβετία. Το έφερα μέσα στη βαλίτσα με πάγο… αλήθεια». Η αφοπλιστική του απάντηση έδωσε την τέλεια αφορμή στον καταξιωμένο chef να σκορπίσει γέλια μέχρι δακρύων σε όλους τους παρευρισκόμενους.

MasterChef: Sneak preview από το 1ο επεισόδιο! - Τι θα δούμε στην πρεμιέρα

«Αλλαξιές, παπούτσια και μπάμπι», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Σωτήρης Κοντιζάς, με το πλατό να ξεσπά σε γέλια, ενώ αμέσως μετά τη σκυτάλη πήρε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος. «Και το στηρίζεις για να σε ψάξουν», πρόσθεσε στο ίδιο χιουμοριστικό ύφος ο αγαπημένος «θείος Λεωνίδας», που για ακόμη μία φορά απέδειξε πως έχει στη φαρέτρα του την κατάλληλη ατάκα την κατάλληλη στιγμή! 

