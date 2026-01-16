MasterChef: Sneak preview από το 1ο επεισόδιο! - Τι θα δούμε στην πρεμιέρα

Παίκτες από όλο τον κόσμο ήρθαν στην Ελλάδα για το MasterChef

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η φλόγα του MasterChef ανάβει ξανά για δέκατη συνεχόμενη χρονιά και η αγωνία έχει χτυπήσει «κόκκινο». Το πρωί της Παρασκευής, η εκπομπή «Breakfast@Star» παρουσίασε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από την πρεμιέρα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, δίνοντάς μας μια πρώτη γεύση από τις auditions που επιστρέφουν και υπόσχονται να μας καθηλώσουν.

Συγκλονιστικές ιστορίες πίσω από τους πάγκους της κουζίνας 

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έρχονται μόνο με τις ποδιές τους, αλλά και με ιστορίες τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα δούμε προσωπικότητες που θα μας απασχολήσουν έντονα:

  • Το «προσφυγόπουλο» με το όνειρο: Ένας διαγωνιζόμενος συγκλόνισε περιγράφοντας το ταξίδι του προς την Ελλάδα με βάρκα, δηλώνοντας με θάρρος: «Θα είμαι το πρώτο προσφυγόπουλο που θα αποκτήσει το MasterChef».

masterchef

  • Η δύναμη της θέλησης: Μία άλλη υποψήφια αναφέρθηκε σε ένα σοβαρό ατύχημα που είχε στην Αθήνα, που της άλλαξε ολόκληρη τη ζωή και την οδήγησε στη μαγειρική. «Ήμουν σε κώμα για δύο μήνες» είπε.
  • Μαγειρική χωρίς ηλικία: Είδαμε ανθρώπους που αποφάσισαν να κυνηγήσουν το όνειρό τους, παρόλο που μέχρι τώρα είχαν ακολουθήσει άλλη επαγγ, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Η επιστροφή των κλασικών auditions φέρνει πίσω αυτό που μας είχε λείψει: τη μοναδική σχέση κριτών και παικτών. Στο preview είδαμε παίκτες να χάνουν τη συγκέντρωσή τους, να χορεύουν μπατσάτα μπροστά στον Σωτήρη Κοντιζά, τον Πάνο Ιωαννίδη και τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο, και να προσπαθούν να διαχειριστούν το άγχος τους με χιούμορ.

masterchef

Όπως σχολιάστηκε στο «Breakfast@Star», οι κριτές γνωρίζουν καλά ότι κάθε βίωμα κάνει τον παίκτη να μαγειρεύει διαφορετικά. Αυτό το «πάντρεμα» προσωπικότητας και γεύσης είναι που κάνει τον 10ο κύκλο να ξεχωρίζει από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει!

Μπορεί φέτος όλα να αλλάζουν —από τα δύο σπίτια μέχρι τις ομαδικές αποχωρήσεις— όμως ένα πράγμα παραμένει σταθερό και πιο δυνατό από ποτέ: η χημεία των τριών κριτών. Ο Σωτήρης, ο Πάνος και ο Λεωνίδας επιστρέφουν με την ίδια (και ακόμα μεγαλύτερη) διάθεση για πειράγματα, υψηλή γαστρονομία και ουσιαστική καθοδήγηση προς τους παίκτες.

Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα!

μαστερσεφ

Η ιστορία συνεχίζεται και κάθε στιγμή μετράει. Ποιοι θα καταφέρουν να πάρουν τη λευκή ποδιά και να μπουν στο σπίτι (ή μάλλον στα... σπίτια) του MasterChef;

MasterChef 10 – Πρεμιέρα: Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00 στο Star!

Συντονιστείτε για να δείτε τον 10ο επετειακό κύκλο, όπου ο απόλυτος νικητής θα κερδίσει τον τίτλο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο!

