Cash or Trash: Σπάνιο όργανο από τη φιλαρμονική στο δωμάτιο δημοπρασίας!

Σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Ηλίας από τον Πειραιά φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης ένα από τα πιο ιδιαίτερα αντικείμενα που έχουν παρουσιαστεί στο Cash Or Trash. Ο πωλητής αρχικά προβληματίστηκε εξαιτίας του όγκου του μουσικού οργάνου, που μόνο σε μια ορχήστρα φιλαρμονικής θα μπορούσε να συναντήσει κανείς, αλλά δεν πτοήθηκε και τελικά δήλωσε συμμετοχή στην εκπομπή. Μία από τις «πολυτέλειες», που προσφέρει το Cash or Trash τόσο στους αγοραστές όσο και στους τηλεθεατές του, είναι η δυνατότητα να βλέπουν σπάνια και μοναδικά αντικείμενα, φτιαγμένα από κατασκευαστές με μεγάλη και σημαντική ιστορία στον χώρο τους.

Ο Πάνος παρουσιάζει στο Cash or Trash ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, που θα μπορούσε να αποτελεί σκηνικό σε ένα ατμοσφαιρικό πλάνο ταινίας του David Lynch. Πρόκειται για ένα φωτιστικό διαφορετικό από τα υπόλοιπα, που έχουν φωτίσει κατά καιρούς τα δύο δωμάτια της εκπομπής και με αυτό ο πωλητής βιώνει την πρώτη του δημοπρατική εμπειρία, κάτι που επιθυμούσε εδώ και καιρό. Συμπτώσεις και τυχαία γεγονότα έφεραν το αντικείμενο αυτό στην κατοχή του Πάνου κι όλα αυτά συνέβησαν ώστε να ανοίξει, τελικά, η πόρτα στο δωμάτιο των αγοραστών και να απολαύσει τη διαδικασία!

Η Λόλα, προπονήτρια indoor cycling, έρχεται από τη Θεσσαλονίκη στο Cash or Trash με φόρα, αλλά χωρίς το αγαπημένο στατικό της ποδήλατο. Η πωλήτρια λαμβάνει μια αξιόλογη εκτίμηση για τα space age αντικείμενά της, ενώ η αγαπημένη κατηγορία των περισσότερων αγοραστών, πρωταγωνιστεί για ακόμα μια φορά, με ένα από τα άπειρα ήδη που εμπνεύστηκαν τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 σχεδιαστές χρηστικών αντικειμένων.

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash