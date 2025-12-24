Άση Μπήλιου: Το 2026 φέρνει νέο κεφάλαιο στη ζωή μας

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Media
Με την αλλαγή του χρόνου να πλησιάζει, η Άση Μπήλιου μοιράστηκε στο Breakfast@Star τις προβλέψεις της για το 2026, μια χρονιά που, όπως είπε, «φέρνει το νέο στη ζωή μας». Η έγκριτη αστρολόγος τόνισε πως το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, αλλά και μικρές χαρές, ωστόσο το 2026 σηματοδοτεί ένα πραγματικό ξεκίνημα.

«Το 2026 διαφοροποιείται πολύ από όλες τις χρονιές της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου», σημείωσε η Άση Μπήλιου, εξηγώντας ότι η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται στις κινήσεις των πλανητών.

Αναλυτικά οι  προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Σύμφωνα με τη γνωστή αστρολόγο, οι αργοί πλανήτες εγκαθίστανται σε νέα ζώδια φέτος, κάτι που θα επηρεάσει καθοριστικά την καθημερινότητά μας:

Ποσειδώνας: Μπαίνει στο νέο ζώδιο στις 26 Ιανουαρίου.

Κρόνος: Εγκαθίσταται στον Αιγόκερω στις 14 Φεβρουαρίου, φέρνοντας σταθερότητα αλλά και δοκιμασίες.

Ουρανός: Στους Διδύμους από τις 26 Απριλίου, προκαλώντας ανατροπές και αλλαγές.

Η Άση Μπήλιου τόνισε ότι οι αλλαγές αυτές θα είναι έντονες, αλλά παράλληλα ανοίγουν δρόμους για νέες ευκαιρίες και δημιουργικές εξελίξεις. «Φέτος, η χρονιά φέρνει νέες δυνατότητες και μας καλεί να προσαρμοστούμε σε διαφορετικούς ρυθμούς», εξηγεί.

Η πρόβλεψη για το 2026 δεν αφορά μόνο γενικά τις τάσεις των ζωδίων, αλλά και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, καθώς οι προσωπικές αστρολογικές επιρροές θα φέρουν σημαντικές αποφάσεις και αλλαγές σε καριέρα, σχέσεις και προσωπική ανάπτυξη.

«Ας κρατήσουμε τα μαθήματα του 2025, αλλά ας υποδεχτούμε το 2026 με αισιοδοξία, γιατί είναι μια χρονιά που φέρνει νέες αρχές», κατέληξε η Άση Μπήλιου, προτρέποντας το κοινό να εκμεταλλευτεί την ενέργεια των πλανητών για θετικές αλλαγές στη ζωή του.

