GNTM - Μιχάλης: «Δεν μπήκα σε ρόλο» - Τι είπε για την αποχώρησή του

Ήταν το μοντέλο που αποχώρησε από το GNTM το βράδυ της Παρασκευής. Το πρωί της Δευτέρας, ο Μιχάλης βρέθηκε στο Breakfast@Star μιλώντας για την εμπειρία του στο παιχνίδι.

Ο Μιχάλης δήλωσε ότι του αρέσουν πολύ τα κομπλιμέντα, ενώ είπε στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου ότι σαν άνθρωπος είναι πιο... μαζεμένος κι ότι δε μιλάει πάρα πολύ. «Στον διαγωνισμό φάνηκε κιόλας. δεν ήμουν μέσα στα πράγματα να λέω, να κάνω... να σχολιάζω», είπε ο πρώην διαγωνιζόμενος. «Θα έπρεπε ίσως να δείξω πιο έντονο χαρακτήρα και να μπω πιο δυναμικά στο παιχνίδι, αλλά δεν ήμουν προετοιμασμένος γενικότερα για την τηλεόραση», πρόσθεσε.

«Δεν ένιωσα τρελό ανταγωνισμό στο παιχνίδι, αλλά δεν είχα προετοιμαστεί κατάλληλα», είπε στη συνέχεια το μοντέλο. Όσον αφορά στη φωτογράφισή του που τον «έβγαλε» από το GNTM, είπε: «Γενικότερα κατά τη διάρκεια του σετ υπήρχε μια, πώς να το πω, μια ένταση, μια... απλά είναι δύσκολο να αφοσιωθώ και να συγκεντρωθώ, γιατί δεν είχα σκεφτεί καν κάποιο ρόλο να μπω. Δεν είχα μπει σε κάποιο ρόλο, δεν είχα σκεφτεί κάποιο στο συγκεκριμένο concept και γενικότερα στην όλη μου πορεία στο GNTM δε μου έβγαινε να ξεδιπλωθώ».

Τον επηρέασε κι ο σχολιασμός από τους συμπαίκτες του; «Όχι, από τους συμπαίκτες μου δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα», απάντησε. «Θεωρώ πως εξ αρχής με βάση στρατηγικής επέλεξε εμένα και τον Γιώργο. Γιατί εμένα προσωπικά πιστεύω με θεωρούσε έναν από τους πιο αδύναμους παίκτες μέσα στο σπίτι. Λόγω του ότι δεν έχω εμπειρία κι ίσως είμαι πιο μικρός, δεν ξέρω...», είπε για τη Μιχαέλα που επέλεξε εκείνον και τον Γιώργο για τη δοκιμασία.

«Εγώ ασχολούμαι με το πόλο. Είμαι αθλητής χρόνια. Σπουδάζω και παράλληλα ασχολούμαι και με την εστίαση», είπε για τα μελλοντικά του σχέδια.

Όσον αφορά στο μόντελινγκ, ο Μιχάλης δήλωσε: «Γενικότερα δεν έχω πολύ μεγάλη εμπειρία. Είμαι έναν χρόνο στο χώρο και δεν έχω δουλέψει καθόλου. Προσπαθώ τώρα με το που βγήκα από το παιχνίδι να κάνω τα πρώτα μου βήματα. Και θέλω πάρα πολύ να το κυνηγήσω».

