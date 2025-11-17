Κοινός λογαριασμός: Τι ισχύει με τις αναλήψεις, κατασχέσεις και κληρονομιά

Τι ισχύει με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Ποιος δικαιούχος παίρνει τι και πώς να μη χάσετε τα χρήματά σας.

Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός είναι ένας λογαριασμός που ανήκει σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα και προβλέπει ότι κάθε συνδικαιούχος μπορεί να διαχειρίζεται τα χρήματα, ολόκληρο το ποσό ή μέρος αυτού, χωρίς να χρειάζεται η συγκατάθεση των υπολοίπων. Η κατάθεση μπορεί να γίνει από έναν μόνο δικαιούχο ή από περισσότερους, ακόμη και από άτομο που δεν είναι συνδικαιούχος, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητά της (ΑΠ 1128/2017, ΑΠ 1122/2005).

Το ελληνικό δίκαιο (Ν. 5638/1932) αντιμετωπίζει τη σχέση ανάμεσα στους συνδικαιούχους ως εσωτερική υπόθεση, ανεξάρτητη από τη σχέση τους με την τράπεζα. Έτσι, εάν ένας από αυτούς κάνει ανάληψη ολόκληρου του ποσού, τα χρήματα δε θεωρούνται ξένα, ούτε συνιστούν υπεξαίρεση. Αν προκύψει διαφωνία, οι υπόλοιποι μπορούν να στραφούν εναντίον του με βάση όσα έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους ή, αν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία, με αξίωση σε ίσα μερίδια (ΑΠ 529/2015, ΑΠ 1001/2012).

Εφόσον ένας συνδικαιούχος αποβιώσει και ο λογαριασμός περιλαμβάνει τον ειδικό όρο μεταβίβασης στους επιζώντες, τότε το υπόλοιπο περνάει αυτομάτως σε αυτούς, χωρίς οι κληρονόμοι του θανόντος να μπορούν να στραφούν κατά της τράπεζας (ΑΠ 1782/2007).

Κοινός τραπεζικός λογαριασμός: Προστασία και Ακατάσχετο

Τα ποσά που βρίσκονται σε ατομικούς ή κοινούς λογαριασμούς προστατεύονται έως τα 1.250 ευρώ τον μήνα για κάθε δικαιούχο και ανά τράπεζα.

Ωστόσο, για να ισχύσει αυτή η προστασία, ο λογαριασμός πρέπει να έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος από όλους τους συνδικαιούχους, διαφορετικά το Δημόσιο μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση.

Εν κατακλείδι:

Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση των χρημάτων χωρίς να ζητά έγκριση από τους άλλους.

Οι οικονομικές αξιώσεις μεταξύ των δικαιούχων ρυθμίζονται από τη μεταξύ τους εσωτερική συμφωνία ή, αν δεν υπάρχει, κατανέμονται ισόποσα.

Σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου, το ποσό περνά στους επιζώντες εφόσον υπάρχει σχετικός όρος.

Το ακατάσχετο των 1.250 ευρώ ισχύει μόνο με κοινή δήλωση όλων των δικαιούχων.