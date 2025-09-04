Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Πότε φορολογούνται οι μεταφορές μετρητών

Οι κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούν μια πρακτική που χρησιμοποιείται ευρέως από οικογένειες και συγγενικά πρόσωπα. Πρέπει, όμως, κανείς να έχει το νου του στις φορολογικές παγίδες, οι οποίες συχνά δε γίνονται άμεσα αντιληπτές. Η εφορία μπορεί να θεωρήσει οποιαδήποτε μεταφορά ποσού από κοινό σε ατομικό λογαριασμό ή σε λογαριασμό τρίτου ως γονική παροχή ή δωρεά, εφόσον δεν έχει αιτιολογηθεί και να επιβάλει φόρο.

Πρόσφατα, για παράδειγμα, υπήρξε περίπτωση που ποσό από μεταφέρθηκε από κοινό λογαριασμό γονέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό του τέκνου και θεωρήθηκε δωρεά. Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ξεκαθάρισε ότι όταν ένας συνδικαιούχος, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει, προχωρά σε ανάληψη για προσωπικό όφελος, αυτό λογίζεται ως δωρεά. Σε σημαντικά ποσά, ο φορολογούμενος οφείλει να υποβάλει δήλωση μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ, προκειμένου να φορολογηθεί ή να τύχει απαλλαγής.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ μεταξύ στενών συγγενών είναι αφορολόγητες, αρκεί να γίνουν μέσω τραπεζικού συστήματος και να δηλωθούν. Η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό δεν θεωρείται από μόνη της δωρεά· το ζήτημα ανακύπτει όταν τα χρήματα χρησιμοποιούνται από μη συνεισφέροντα συνδικαιούχο.

Η ΑΑΔΕ εξετάζει τις δηλώσεις δωρεών με βάση στοιχεία που διαβιβάζουν οι τράπεζες. Αν ο φορολογούμενος δεν παράσχει τεκμηρίωση για μια συναλλαγή, τότε επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές από 10% έως 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας. Στις περιπτώσεις παροχής με μετρητά εκτός τραπεζικού συστήματος, η φορολόγηση είναι αυτόματη με 10% χωρίς αφορολόγητο.

Οι διαδοχικές δωρεές είναι μια άλλη κατηγορία. Αν χρήματα «περάσουν» μέσω ενδιάμεσων προσώπων για να καταλήξουν σε δικαιούχο που δεν ανήκει στην πρώτη κατηγορία συγγένειας, τότε επιβάλλεται φόρος 20% χωρίς αφορολόγητο.

Η φορολογική διοίκηση σημειώνει ότι η οικονομική δυνατότητα του δωρητή εξετάζεται στον έλεγχο και όχι κατά την υποβολή της δήλωσης.

Τέλος, σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δικαιούχους κοινού λογαριασμού, τα χρήματα δεν θεωρούνται μέρος της κληρονομιάς.