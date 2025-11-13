Άση Μπήλιου: Προσοχή σήμερα σε επικοινωνία και μετακινήσεις

Μια ημέρα που χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή είναι η σημερινή, σύμφωνα με όσα ανέφερε το πρωί της Πέμπτης, η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star.

Όπως τόνισε, η Πέμπτη ανήκει σε εκείνες τις μέρες που «καλύτερα να μετράμε τα λόγια μας και να προσέχουμε τις μετακινήσεις μας».

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Επικοινωνία και μετακινήσεις στο “στόχαστρο”

Η επικοινωνία, που αποτελεί σχεδόν το 80% της καθημερινότητάς μας από μια απλή αγορά στο σούπερ μάρκετ μέχρι τις επαγγελματικές και φιλικές μας επαφές φαίνεται πως σήμερα δοκιμάζεται.

Σύμφωνα με την έγκριτη αστρολόγο οι μέρες αυτές επηρεάζονται από τον ανάδρομο Ερμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις ή μικρά απρόοπτα.

Το ίδιο ισχύει και για τις μετακινήσεις. Από το αυτοκίνητο μέχρι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάθε τι χρειάζεται λίγη περισσότερη υπομονή και έλεγχο. «Αν δεν είναι ανάγκη, αποφύγετε τις βιασύνες», πρόσθεσε.

Η σημερινή μέρα, λοιπόν, μπορεί να έχει τις δυσκολίες της, αλλά με λίγη προσοχή σε επικοινωνία, μετακινήσεις και τεχνολογία, όλα θα κυλήσουν ομαλά.



