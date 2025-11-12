Άση Μπήλιου: Σελήνη στον Λέοντα και προσοχή σε υγεία, σχέσεις & δουλειά

Απόψε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στο μεταίχμιο των δύο ημερών, διαμορφώνεται μια έντονη αστρολογική όψη: η σύνοδος του Ανάδρομου Ερμή με τον Άρη στον Τοξότη.

Πρόκειται για έναν συνδυασμό που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς επηρεάζει άμεσα την επικοινωνία, τις μετακινήσεις και τις καθημερινές μας επαφές.

Όπως επισημαίνει η αστρολογική ανάλυση, όταν ο Ερμής, πλανήτης της επικοινωνίας, «συναντά» τον Άρη, τον θεό του πολέμου, το αποτέλεσμα είναι συχνά εκρηκτικό. Οι εντάσεις αυξάνονται, τα νεύρα είναι τεντωμένα και η ανάγκη να υπερασπιστούμε τις απόψεις μας γίνεται εντονότερη.

«Είναι μια όψη που φέρνει έντονο πείσμα και την αίσθηση ότι μόνο εμείς έχουμε δίκιο. Όμως καλό είναι αυτές τις μέρες να δείξουμε περισσότερη ευελιξία και να ακούμε τι έχει να πει και ο άλλος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Άση Μπήλιου στο Breakfast@star. Η υπερβολική εμμονή στη δική μας θέση μπορεί να προκαλέσει παρεξηγήσεις, καβγάδες ή ακόμα και ρήξεις σε σχέσεις και συνεργασίες.

«Επιπλέον, προσοχή χρειάζεται στην οδήγηση και τις μετακινήσεις, καθώς ο συνδυασμός Ερμή – Άρη είναι γνωστός για τα μικροατυχήματα και τις βιασύνες. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε τον εκνευρισμό στον δρόμο και να κινηθούμε με ψυχραιμία. Σήμερα, η Σελήνη βρίσκεται στο τελευταίο της τέταρτο στον Λέοντα, ενώ από το μεσημέρι περνά στην Παρθένο, φέρνοντας μια πιο πρακτική ενέργεια, αν και η ημέρα παραμένει «περίεργη» και γεμάτη αντιφάσεις», πρόσθεσε η έγκριτη αστρολόγος.

Η συμβουλή της Άσης; Κρατήστε χαμηλούς τόνους, σκεφτείτε πριν αντιδράσετε και αποφύγετε άσκοπες αντιπαραθέσεις. Ο ανάδρομος Ερμής με τον Άρη μπορεί να φέρει ένταση, αλλά και ευκαιρίες για ειλικρίνεια αν χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά του με σύνεση.

