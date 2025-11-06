Η αληθινή ιστορία «Eden» στη Sunday Premiere της Nova!

Tη βιογραφική ταινία «Eden» (2024, διάρκειας 129’) με τους Jude Law, Vanessa Kirby, Ana de Armas, Daniel Bruhl σε σκηνοθεσία του Ron Howard θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Μακριά από τον πολιτισμό, ένα ριζοσπαστικό πείραμα για την επίτευξη της τέλειας ζωής γίνεται εφιάλτης. Ο αγώνας για επιβίωση οδηγεί μια ομάδα ιδεαλιστών σε πρωτόγονο χάος. Μην χάσετε την συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 9/11 (22:00)!

