Τσιμτσιλή για Μουτίδου: Δεν ξέρω αν δικαιούται να κάνει ιατρική γνωμάτευση

Πώς σχολίασε την τοποθέτηση της για το περιστατικό με τον Γκλέτσο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.11.25 , 11:40 Τα Φαντάσματα: Η πεθερά της Μαρίνας την ακούει να μιλά με τον ποιητή!
06.11.25 , 11:33 Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει το myΘέρμανση - Πότε είναι η πληρωμή
06.11.25 , 11:30 Pirelli - Formula 1 GP Βραζιλίας 2025: Η στρατηγική
06.11.25 , 11:29 «Ανώνυμη Κλήση»: Δείτε on demand το ψυχολογικό θρίλερ μέχρι τις 13/11
06.11.25 , 11:22 Άλκης Μπακογιάννης: Ο ρόλος στα Φαντάσματα κι ο έρωτας με τη «Μαρίνα»
06.11.25 , 11:17 First Dates: «Δε με πειράζει να είναι πολλά αγόρια αρκεί να μη συναντηθούν»
06.11.25 , 11:13 Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
06.11.25 , 11:11 Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
06.11.25 , 11:03 Η αληθινή ιστορία «Eden» στη Sunday Premiere της Nova!
06.11.25 , 10:45 Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
06.11.25 , 10:35 Σοφία Μανωλάκου: «Θα ήθελα να παρουσιάσω τηλεπαιχνίδι»
06.11.25 , 10:34 Χαρά Παππά: «Είμαστε μαζί 4 χρόνια. Θα ήθελα να παντρευτώ τον Στέφανο»
06.11.25 , 10:24 Πρεμιέρα της νέας BMW iX3 σε τουρνουά τένις στην Ελλάδα
06.11.25 , 10:17 Φάρμα - Στέλλα: «Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με τον Δημήτρη»
06.11.25 , 10:16 Κώστας Σλούκας: «Ντρέπομαι για την εικόνα του Παναθηναϊκού»
Βραβείο στον Βασίλη Καΐλα - Του το παρέδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη
Γνωστός τενόρος συνελήφθη για τον ξυλοδαρμό του γιου του
Ρούλα Σταματοπούλου: Άγριο ξέσπασμα για τις νταντάδες του γιου της
Μπριζίτ Μακρόν: «Φοβάται μήπως φουσκώνει το παντελόνι στον καβάλο»
Φάρμα - Δημήτρης για Βάγγο: «Σίγουρα η διαμάχη μας είναι ανοιχτή!»
Φάρμα Trailer Δευτέρας 10/11: «Η Βαλεντίνα είναι απλά ένα βάρος»
Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»
Βίντεο ντοκουμέντο - Βορίζια: Ο γαμπρός του Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ
Κίλι Σφακιανάκη: Το Σάββατο το «τελευταίο αντίο»- Τα τραγούδια στο πιάνο
Cyber Monday vs Black Friday: Ποια μέρα έχει πραγματικά καλύτερες εκπτώσεις
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πώς σχολίασε η ομάδα του Happy Day την τοποθέτηση - «ιατρική γνωμάτευση» της Μουτίδου για τον Γκλέτσο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την τοποθέτηση της Σοφίας Μουτίδου, μια μέρα μετά την ένταση που δημιουργήθηκε με τον Απόστολο Γκλέτσο στον αέρα της εκπομπής «Real View» στο OPEN, σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή

Απόστολος Γκλέτσος: Πέταξε το μικρόφωνο και αποχώρησε από το πλατό

Σημειώνεται ότι η Σοφία Μουτίδου πήρε θέση για το συμβάν, τονίζοντας ότι δέχτηκε προσωπική λεκτική κακοποίηση. 

Η Μουτίδου απαντάει για τον Γκλέτσο: «Δέχθηκα προσωπική λεκτική κακοποίηση»

Μάλιστα, προχώρησε σε χαρακτηρισμούς για τον καλεσμένο τους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μπήκε ένας άνθρωπος με μια ασταθή κλινική εικόνα» και πως η στάση του «ο ανεξέλεγκτος θυμός, η βία, ο τραμπουκισμός και το άκρατο θέατρο του "αφήνω το μικρόφωνο και φεύγω" ίσως σε μία πρώτη ανάγνωση στην εισαγωγή της ψυχικής υγείας κρύβει φόβο», αναφέροντας ότι η ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και 12 χρόνια τη βοήθησε να μην ανεβάσει παλμούς. 

Η στιγμή που ο Απόστολος Γκλέτσος έβγαλε το μικρόφωνο κι αποχώρησε από την εκπομπή Real View

Η στιγμή που ο Απόστολος Γκλέτσος έβγαλε το μικρόφωνο κι αποχώρησε από την εκπομπή Real View

«Θέλω να πω το εξής, βλέποντας το απόσπασμα, πολύ αυθόρμητα. Το ότι έχεις κάνει 12 χρόνια ψυχοθεραπεία- και καλά έχεις κάνει γιατί η ενδοσκόπηση πάντα βοηθάει έναν άνθρωπο να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος, αν νιώθει ότι το έχει ανάγκη κι αν έχει και την τύχη να πέσει σ’ έναν σωστό επαγγελματία- δε σου δίνει το δικαίωμα και το λέω με όλον τον σεβασμό στη Σοφία Μουτίδου, να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να είσαι κι εσύ ψυχοθεραπευτής», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

Τσιμτσιλή για Μουτίδου: Δεν ξέρω αν δικαιούται να κάνει ιατρική γνωμάτευση

«Δηλαδή, ενώ συμφωνώ με όλα όσα είπε, είδατε ότι κι εμείς χθες είπαμε ότι και το ξύλο με το οποίο απείλησε τον ενδεχόμενο κακοποιητή είναι ποινικό αδίκημα και ο κακοποιητής πρέπει να βρεθεί ενώπιον των ευθυνών του, αλλά το να προβαίνεις κι εσύ σ’ ένα ιατρικό ανακοινωθέν και να λες στον Γκλέτσο ότι είχε ασταθή εικόνα κλινική ή ότι σύμφωνα με την ψυχοθεραπεία, αυτός που τσαμπουκαλεύεται, νιώθει φόβο, δεν ξέρω αν στην τηλεόραση δικαιούσαι να βγάλεις γνωμάτευση ιατρική», εξήγησε. 

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια του Happy Day συμπλήρωσε πως «χθες αυτό που ακούστηκε και εξόργισε τον Γκλέτσο που ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος παρορμητικός -τον καλείς και ξέρεις ότι αν ακούσει κάτι που δεν του αρέσει θα αντιδράσει και θα απαντήσει. Τον είπε “ψεύτη” καλώς ή κακώς, οπότε ήταν πολύ πιθανό σε έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό να αντιδράσει […]. Όλοι έχουμε άτυχες τηλεοπτικές στιγμές, μπορεί κάποιος να εκνευριστεί, κάποιος να φωνάξει, κάποιος να φύγει, αλλά πιστεύω ότι δε χρειάζεται την επόμενη ημέρα να μπαίνεις σε μια διαδικασία να βγάλεις ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Όλα αυτά θέλουν λίγο προσοχή και με τους χαρακτηρισμούς…», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Όλοι ξέρουμε ότι στον αέρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε, τι υποννοείται, δηλαδή υπάρχει άλλος κανονισμός λειτουργίας», κατέληξε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ
 |
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top