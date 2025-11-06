Τσιμτσιλή για Μουτίδου: Δεν ξέρω αν δικαιούται να κάνει ιατρική γνωμάτευση

Την τοποθέτηση της Σοφίας Μουτίδου, μια μέρα μετά την ένταση που δημιουργήθηκε με τον Απόστολο Γκλέτσο στον αέρα της εκπομπής «Real View» στο OPEN, σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Σημειώνεται ότι η Σοφία Μουτίδου πήρε θέση για το συμβάν, τονίζοντας ότι δέχτηκε προσωπική λεκτική κακοποίηση.

Μάλιστα, προχώρησε σε χαρακτηρισμούς για τον καλεσμένο τους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μπήκε ένας άνθρωπος με μια ασταθή κλινική εικόνα» και πως η στάση του «ο ανεξέλεγκτος θυμός, η βία, ο τραμπουκισμός και το άκρατο θέατρο του "αφήνω το μικρόφωνο και φεύγω" ίσως σε μία πρώτη ανάγνωση στην εισαγωγή της ψυχικής υγείας κρύβει φόβο», αναφέροντας ότι η ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και 12 χρόνια τη βοήθησε να μην ανεβάσει παλμούς.

Η στιγμή που ο Απόστολος Γκλέτσος έβγαλε το μικρόφωνο κι αποχώρησε από την εκπομπή Real View

«Θέλω να πω το εξής, βλέποντας το απόσπασμα, πολύ αυθόρμητα. Το ότι έχεις κάνει 12 χρόνια ψυχοθεραπεία- και καλά έχεις κάνει γιατί η ενδοσκόπηση πάντα βοηθάει έναν άνθρωπο να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος, αν νιώθει ότι το έχει ανάγκη κι αν έχει και την τύχη να πέσει σ’ έναν σωστό επαγγελματία- δε σου δίνει το δικαίωμα και το λέω με όλον τον σεβασμό στη Σοφία Μουτίδου, να κάνεις χαρακτηρισμούς σαν να είσαι κι εσύ ψυχοθεραπευτής», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Δηλαδή, ενώ συμφωνώ με όλα όσα είπε, είδατε ότι κι εμείς χθες είπαμε ότι και το ξύλο με το οποίο απείλησε τον ενδεχόμενο κακοποιητή είναι ποινικό αδίκημα και ο κακοποιητής πρέπει να βρεθεί ενώπιον των ευθυνών του, αλλά το να προβαίνεις κι εσύ σ’ ένα ιατρικό ανακοινωθέν και να λες στον Γκλέτσο ότι είχε ασταθή εικόνα κλινική ή ότι σύμφωνα με την ψυχοθεραπεία, αυτός που τσαμπουκαλεύεται, νιώθει φόβο, δεν ξέρω αν στην τηλεόραση δικαιούσαι να βγάλεις γνωμάτευση ιατρική», εξήγησε.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια του Happy Day συμπλήρωσε πως «χθες αυτό που ακούστηκε και εξόργισε τον Γκλέτσο που ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος παρορμητικός -τον καλείς και ξέρεις ότι αν ακούσει κάτι που δεν του αρέσει θα αντιδράσει και θα απαντήσει. Τον είπε “ψεύτη” καλώς ή κακώς, οπότε ήταν πολύ πιθανό σε έναν προσβλητικό χαρακτηρισμό να αντιδράσει […]. Όλοι έχουμε άτυχες τηλεοπτικές στιγμές, μπορεί κάποιος να εκνευριστεί, κάποιος να φωνάξει, κάποιος να φύγει, αλλά πιστεύω ότι δε χρειάζεται την επόμενη ημέρα να μπαίνεις σε μια διαδικασία να βγάλεις ένα ιατρικό ανακοινωθέν. Όλα αυτά θέλουν λίγο προσοχή και με τους χαρακτηρισμούς…», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Όλοι ξέρουμε ότι στον αέρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε, τι υποννοείται, δηλαδή υπάρχει άλλος κανονισμός λειτουργίας», κατέληξε.