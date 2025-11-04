Ο Δημήτρης έχει κοπέλα έξω από τη Φάρμα; - Άλλαξαν τα πράγματα με τη Στέλλα

Το Breakfast@Star έδωσε στους τηλεθεατές μια πρώτη γεύση από το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας, αποκαλύπτοντας συναρπαστικές εξελίξεις.

Δες τη Φάρμα

Το κεντρικό θέμα της βραδιάς θα είναι το Συμβούλιο με τους Γαλάζιους και η αναμενόμενη μονομαχία. Σύμφωνα με το απόσπασμα, ο πρώτος μονομάχος θα είναι ο Βάγκος. Η αντίδραση των συμπαικτών του ήταν έκπληξη, καθώς λίγοι περίμεναν ότι θα επιλεγεί αλλά υπήρχαν μάλλον κάποιοι που φάνηκαν να γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι θα είναι εκείνος ο μονομάχος.

Στο ίδιο απόσπασμα αποκαλύπτεται και έντονος διάλογος ανάμεσα στη Στέλλα και τον Δημήτρη ο οποίος της λέει την ώρα της δοκιμασίας να σταματήσει να φωνάζει και εκείνη απαντά «όχι».

Δημήτρης - Στέλλα σε έντονη λογομαχία

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης τονίζει στην κάμερα ότι τα πράγματα με τη Στέλλα, με την οποία ήταν ιδιαίτερα κοντά και όλοι έλεγαν ότι είναι ζευγάρι, πλέον έχουν αλλάξει. «Ίσως τη βγάλω εγω από τον αχυρώνα!» λέει on camera ο Δημήτρης για τη Στέλλα!

Λίγο μετά, συζητά για τη Στέλλα με τη Βαλεντίνα και της λέει πως δεν τον νοιάζει καθόλου η Στέλλα και ότι θα αποχωρήσει για να βρει την κοπέλα του έξω. «Α εχεις κοπέλα δηλαδή;» ρωτάει με απορία η Βαλεντίνα, «Εντάξει, είχα μία αλλά είχαμε τσακωθεί», απαντάει ο Δημήτρης.

«Ναι αλλά τώρα δεν είσαι με τη Στέλλα;» ρωτάει ξανά η Βαλεντίνα και ο Δημήτρης τής απαντά «Εντάξει, δεν είμαστε μαζί με την άλλη, είχαμε τσακωθεί».