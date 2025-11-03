Δύσκολη στιγμή στη Φάρμα: Ο Κωνσταντίνος φεύγει λόγω τραυματισμού

Απαιτητική ήταν η τελευταία μονομαχία της περασμένης εβδομάδας στη Φάρμα.

Ο Κωνσταντίνος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσόρισε γαλάζιους και πράσινους στη νέα εβδομάδα και λίγα λεπτά αργότερα έκανε την εμφάνισή του ο Κωνσταντίνος με πατερίτσα.

«Γεια σας παιδιά. Έχω ένα κάταγμα στο δάχτυλο κι έχασα και το νύχι. Δεν πονάω τόσο πολύ όσο δείχνω. Μου είπε ο γιατρός να μην το πατάω καθόλου. Προφανώς, για προληπτικούς λόγους», είπε ο ίδιος.

«Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Κωνσταντίνος δε θα μπορέσει να συνεχίσει στη Φάρμα, δυστυχώς. Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι γι’ αυτόν», πρόσθεσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και ζήτησε συγγνώμη για το αν ειπώθηκε κάτι που τους στεναχώρησε και έδωσε και πάλι ραντεβού στον μεγάλο τελικό.



