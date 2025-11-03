Δύσκολη στιγμή στη Φάρμα: Ο Κωνσταντίνος φεύγει λόγω τραυματισμού

Κάταγμα και αποχώρηση για τον Κωνσταντίνο

03.11.25 , 21:20
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απαιτητική ήταν η τελευταία μονομαχία της περασμένης εβδομάδας στη Φάρμα.

Ο Κωνσταντίνος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσόρισε γαλάζιους και πράσινους στη νέα εβδομάδα και λίγα λεπτά αργότερα έκανε την εμφάνισή του ο Κωνσταντίνος με πατερίτσα.

Δύσκολη στιγμή στη Φάρμα: Ο Κωνσταντίνος φεύγει λόγω τραυματισμού

«Γεια σας παιδιά. Έχω ένα κάταγμα στο δάχτυλο κι έχασα και το νύχι. Δεν πονάω τόσο πολύ όσο δείχνω. Μου είπε ο γιατρός να μην το πατάω καθόλου. Προφανώς, για προληπτικούς λόγους», είπε ο ίδιος.

Δύσκολη στιγμή στη Φάρμα: Ο Κωνσταντίνος φεύγει λόγω τραυματισμού

«Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Κωνσταντίνος δε θα μπορέσει να συνεχίσει στη Φάρμα, δυστυχώς. Κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι γι’ αυτόν», πρόσθεσε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Δύσκολη στιγμή στη Φάρμα: Ο Κωνσταντίνος φεύγει λόγω τραυματισμού

Κλείνοντας, ο Κωνσταντίνος ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του και ζήτησε συγγνώμη για το αν ειπώθηκε κάτι που τους στεναχώρησε και έδωσε και πάλι ραντεβού στον μεγάλο τελικό.


Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΦΑΡΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
