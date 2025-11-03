MadWalk 2025: Ρουβάς, Μαζωνάκης και Φουρέιρα στο event μουσικής & μόδας

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου

MadWalk 2025: Ρουβάς, Μαζωνάκης και Φουρέιρα στο event
Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents, τη μοναδική συνύπαρξη μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, έχει ήδη ξεκινήσει! Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do, το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project της χρονιάς επιστρέφει, υποσχόμενο ένα υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, ρυθμό και δημιουργικότητα.

Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music project της χώρας οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγαπημένους super stars σε ένα εντυπωσιακό catwalk πλάι σε κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands.

 

MadWalk 2025: Ρουβάς, Μαζωνάκης και Φουρέιρα στο event μουσικής & μόδας

Το φετινό MadWalk 2025 by Three Cents θα ανοίξει με τον Σάκη Ρουβά και στη συνέχεια θα δούμε να συναντιώνται οn stage, η Anastasia και ο Antonis Dimitriadis (AD1) για την συλλογή της About You, η Evangelia για την Pink Woman, ενώ η Josephine θα ενώσει τις δυνάμεις της με τους Vassilis Zoulias και Pericles Kondylatos. Οι Inco θα δώσουν τον ρυθμό τους για τη Bodytalk, η Lila θα απογειώσει τη συνεργασία της με την adidas για ακόμη μία χρονιά και ο Lil Koni επιστρέφει στο runway, με σχεδιαστή ή brand που θα ανακοινωθεί σύντομα. Η Gaia Mercuri θα «περπατήσει» για το αγαπημένο δίδυμο των Deux Hommes, οι Papazo & Akylas θα παρουσιάσουν τη δημιουργική ματιά της Orsalia Parthenis by ΣΚΡΑΤΣ, ενώ η Marina Satti θα λάμψει στο Viva Glam Show by MAC Cosmetics. Η Tamta θα συμμετέχει με σχεδιαστή που θα τη συνοδεύσει να ανακοινώνεται σύντομα, ο Tso θα συνεργαστεί με το ανερχόμενο brand Greatness Athens, ενώ οι Yucatan μαζί με την Katerine Duska θα απογειώσουν τη συλλογή του Vrettos Vrettakos. Ο Zaf «θα ντύσει» τη συλλογή του Sotiris Georgiou by Colgate και η Ήβη Αδάμου θα εμφανιστεί για το 5226 by Celia Kritharioti. Η Τάνια Μπρεάζου θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον Dimitri Petrou για τα Three Cents, ο Θοδωρής Φέρρης θα απογειώσει το catwalk για την Celia Kritharioti και η Ελένη Φουρέιρα θα επιστρέψει φέτος με τον Markello Polydorou.

Ανάμεσα στις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, η συνεργασία των Yama & Billie Kark με τον Apostolo Mitropoulo για τη ΔΕΗ η οποία συμμετέχει και φέτος ως Μεγάλος Υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Special Guest τoυ fashion & music project, ο Γιώργος Μαζωνάκης, για το MadWalk of Fame, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά φέτος στο MadWalk 2025 by Three Cents. Μια νέα τιμητική βράβευση που έρχεται «να φωτίσει» τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα, αυτούς που δεν έγιναν εξώφυλλα, αλλά έκαναν μόδα το κάθε εξώφυλλο! Πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame, η Calliope. Η φωτογράφος που με το βλέμμα, την αισθητική και την αφοσίωσή της, αποτύπωσε την ελληνική μόδα, όχι απλώς ως εικόνα αλλά ως πολιτισμικό φαινόμενο!


Παράλληλα, το MadWalk 2025 by Three Cents ενώνει φέτος τις δυνάμεις του με την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ, στηρίζοντας την αποστολή της με το μήνυμα: «Βάζουμε τη ζωή ψηλά». Μια συνεργασία που φέρνει τη μόδα και τη μουσική δίπλα στην ελπίδα για ζωή.

Το MadWalk 2025 by Three Cents υπόσχεται μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη μουσική, μόδα και πάθος για δημιουργία. Για ακόμα μια χρονιά, το πιο θεαματικό fashion & music project της χώρας θα ενώσει κορυφαία ταλέντα και brands, σε ένα show που θα καθηλώσει το κοινό και θα αναδείξει τη μαγεία της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει την αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση και θα παρουσιάσει ένα μοναδικό τηλεοπτικό show σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί!

Διαβάστε περισσότερα:
MADWALK
 |
MADWALK 2025
