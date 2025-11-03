Φάρμα: Απόψε αγωνίζονται για το... σπίτι! -  «Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!»

Όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο - Απόψε, στις 21.00 στο Star

STAR.GR
Media
Βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Φάρμα απόψε αναμένεται να έχει ένταση, ανατροπές και… στρατηγική! Το Breakfast@Star πρόβαλε αποκλειστικά πλάνα από το αποψινό επεισόδιο και μας έδωσε μία γεύση για το τι θα δούμε.

Οι παίκτες δείχνουν κουρασμένοι και συναισθηματικά φορτισμένοι μετά τις συνεχόμενες αποχωρήσεις, με τον Γιώργο να λέει χαρακτηριστικά: «Πλέον δεν έχω άλλο δάκρυ να ρίξω, με τόσες αποχωρήσεις. Τι να πω ρε παιδιά, λίγοι σαν να μας έχουν ρίξει κατάρα…».

Η “μικρή στρατηγική” της Βαλεντίνας 

βαλεντινα

Η ένταση μεγαλώνει, καθώς αποκαλύπτεται πως υπάρχει μια «μικρή στρατηγική» πίσω από τις κινήσεις κάποιων παικτών. Όπως ακούγεται στο απόσπασμα:

«Πολλοί νομίζουν ότι το παίρνετε στο κουτουρού, αλλά έχω μια μικρή στρατηγική πίσω από όλο αυτό. Εγώ θα πω δείτε το τώρα, γιατί δεν θα το ξαναδείτε αυτό!» λέει η Βαλεντίνα.

Το πλάνο φαίνεται να προμηνύει ραγδαίες εξελίξεις στο αγρόκτημα, με συμμαχίες να δοκιμάζονται και ισορροπίες να αλλάζουν.

Η δοκιμασία για… το σπίτι!

φαρμα

Η μεγάλη ανατροπή της βραδιάς έρχεται μέσα από τη δοκιμασία. Όπως αποκαλύπτεται στο αποκλειστικό βίντεο, οι παίκτες δεν θα παλέψουν μόνο για την επιβίωση — αλλά και για το ίδιο το σπίτι! «Ανατροπές δε θέλατε; Στη σημερινή δοκιμασία θα παλέψετε, θα αγωνιστείτε και για το σπίτι!» λέει ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

 «Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!»

Όπως όλα δείχνουν, το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας θα έχει εντάσεις, συγκρούσεις και μεγάλες ανατροπές, καθώς οι παίκτες δοκιμάζονται όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά.

«Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια. Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!» ακούγεται.

ΦΑΡΜΑ
 |
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 |
BREAKFAST@STAR
