Έργο του Αλέκου Φασιανού δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!

Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Κωνσταντίνος παρουσιάζει στο Cash or Trash ένα αντικείμενο σχεδόν ολοκληρωμένο. Γνωρίζοντας την εξειδίκευση του Θάνου Λούδου στον τομέα της ωρολογοποιίας, ο πωλητής τελικά εμπιστεύεται την εκτίμησή του, παρά τις αρχικές του επιφυλάξεις. Το ποσό πώλησης που προσδοκά να αποσπάσει διαφέρει από την αξιολόγηση του Θάνου, όμως η τεκμηρίωσή του τον πείθει. Ο παθιασμένος συλλέκτης ρολογιών εντυπωσιάζει τους πέντε αγοραστές, αφού θεωρεί ότι είναι ένα από τα εκατό κομμάτια που κυκλοφόρησαν με αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μελβούρνης το 1956. Μια συναρπαστική δημοπρασία εκτυλίσσεται στο δωμάτιο των αγοραστών.

Ο Πρόδρομος είναι γνώστης του παλιού κι αποφάσισε κάποια στιγμή να κάνει το μεράκι του επάγγελμα. Το ιδιαίτερα όμορφο αντικείμενο, που φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, μπορεί να έχει χάσει, πλέον, τη χρηστική του αξία, αλλά ως διακοσμητικό στοιχείο σε έναν χώρο εξακολουθεί να τραβάει την προσοχή και το ενδιαφέρον. Θα καταφέρει, άραγε, ο πωλητής στο δωμάτιο των αγοραστών να κλείσει μια συμφωνία ή τελικά η υπεραισιοδοξία του θα τον οδηγήσει σε λάθος τακτική;

Ο Βαγγέλης εμπιστεύεται απόλυτα την ομορφιά του αντικειμένου που φέρνει στο Cash or Trash. Πρόκειται για ένα αντικείμενο τέχνης με την υπογραφή του Αλέκου Φασιανού, που ανάλογό του δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στο δωμάτιο εκτίμησης. Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου, όμως, δεν αφήνει ικανοποιημένο τον Βαγγέλη. Μια «βάρκα», η τρίτη από τις μόλις οκτώ, που έχουν κυκλοφορήσει, «ρίχνει άγκυρα» στο δωμάτιο των αγοραστών κι… αράζει κοντά στα γούστα του νεαρού αγοραστή και λάτρη των έργων τέχνης, Άλεξ Σταυρίδη.

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash!

Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

