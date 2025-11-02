Άση Μπήλιου: Κυριακή με έντονες αλλαγές στη διάθεση

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.11.25 , 14:54 Ιωάννα Τούνη - Δημήτρης Σπυριδωνίδης: Νέα κοινή εμφάνιση του ζευγαριού
02.11.25 , 14:22 ΕΛΤΑ: Αλλάζουν οι ημερομηνίες για το κλείσιμο καταστημάτων
02.11.25 , 14:21 Νέα σενάρια για Γιαζίτσι στον Ολυμπιακό
02.11.25 , 13:59 Άση Μπήλιου: Κυριακή με έντονες αλλαγές στη διάθεση
02.11.25 , 13:50 Τυρί light ή κανονικό; Τι να διαλέξω τελικά;
02.11.25 , 13:37 Καίτη Γαρμπή & Διονύσης Σχοινάς: Ξεκινούν τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα
02.11.25 , 12:58 Επιστροφή ενοικίου & επίδομα 250 ευρώ: Πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο
02.11.25 , 12:38 Μητσοτάκης: Η μεταρρύθμιση ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η πιο δύσκολη που μπορώ να θυμηθώ
02.11.25 , 12:33 Tρεις εύκολες συνταγές για γλυκά
02.11.25 , 12:24 Νέο μισθολόγιο ενστόλων: Αυξήσεις και αναδρομικά - Παραδείγματα και ποσά
02.11.25 , 12:19 Πένθος για την Αγγελική Νικολούλη: Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
02.11.25 , 12:02 «Φρούριο» τα Βορίζια μετά το μακελειό - Δύο προσαγωγές
02.11.25 , 11:54 IQ 160: Νέα υπόθεση δολοφονίας και η ρήξη Πηνελόπης – Μηνά!
02.11.25 , 11:37 Τα Φαντάσματα: Δείπνο, πόκερ και φαντάσματα – Το επεισόδιο που θα καθηλώσει
02.11.25 , 11:05 Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή με βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
Tα τρία ζώδια του κύκλου που έχουν καλή καρδιά
Παραμυθένιος γάμος για τη Στέλα Πάσσαρη-Απαστράπτουσα η Τούνη
Καιρός: Έρχεται ψυχρή εισβολή με βροχές και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές
ΕΛΤΑ: Αλλάζουν οι ημερομηνίες για το κλείσιμο καταστημάτων
Στεφανί Καπετανίδη: Η ηλικία, η περιπέτεια με τον καρκίνο & η ζωή σε φάρμα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ρένια Λουιζίδου για τον 25χρονο γιο της: «Δεν έχω κλειδιά του σπιτιού του»
Στέλλα Πάσσαρη: Χώρισε η κολλητή φίλη της Ιωάννας Τούνη - «Έγινε κάτι»
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Άση Μπήλιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολύ διαφορετική η εικόνα της Κυριακής, καθώς η Σελήνη θα σχηματίσει τρίγωνα με τον Δία και τον Άρη και συνόδους με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα πριν αποχωρήσει από τους Ιχθύς και βρεθεί τις απογευματινές ώρες στον Κριό.

Έτσι τις πρωινές ώρες της Κυριακής μπορεί να έχουμε πιο βαριά διάθεση, να νιώθουμε κουρασμένοι ή να μην έχουμε όρεξη για πολλές επαφές και δραστηριότητες.

Το απόγευμα όμως με τη Σελήνη στον Κριό θα νιώθουμε πολύ διαφορετική την ενέργεια μας και έτσι προσφέρεται για εξόδους ή για να ασχοληθούμε με το σπίτι μας και να κάνουμε πιο διασκεδαστικές δραστηριότητες. Συν τοις άλλοις, η Αφροδίτη από τον Ζυγό συναντά τον Χείρωνα σε όψη αντίθεσης και θα έχουμε την τάση να παίρνουμε τα πράγματα πιο προσωπικά και να είμαστε υπερευαίσθητοι στις αντιδράσεις μας στον τομέα των σχέσεων.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο asibiliou.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top