Άση Μπήλιου: Κυριακή με έντονες αλλαγές στη διάθεση

Πολύ διαφορετική η εικόνα της Κυριακής, καθώς η Σελήνη θα σχηματίσει τρίγωνα με τον Δία και τον Άρη και συνόδους με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα πριν αποχωρήσει από τους Ιχθύς και βρεθεί τις απογευματινές ώρες στον Κριό.

Έτσι τις πρωινές ώρες της Κυριακής μπορεί να έχουμε πιο βαριά διάθεση, να νιώθουμε κουρασμένοι ή να μην έχουμε όρεξη για πολλές επαφές και δραστηριότητες.

Το απόγευμα όμως με τη Σελήνη στον Κριό θα νιώθουμε πολύ διαφορετική την ενέργεια μας και έτσι προσφέρεται για εξόδους ή για να ασχοληθούμε με το σπίτι μας και να κάνουμε πιο διασκεδαστικές δραστηριότητες. Συν τοις άλλοις, η Αφροδίτη από τον Ζυγό συναντά τον Χείρωνα σε όψη αντίθεσης και θα έχουμε την τάση να παίρνουμε τα πράγματα πιο προσωπικά και να είμαστε υπερευαίσθητοι στις αντιδράσεις μας στον τομέα των σχέσεων.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια στο asibiliou.gr