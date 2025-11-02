IQ 160: Νέα υπόθεση δολοφονίας και η ρήξη Πηνελόπης – Μηνά!

Η Πηνελόπη συνεργάζεται με τον καινούριο υπαστυνόμο, τον Μηνά. Δείχνουν να τα πηγαίνουν καλά, αν και εκείνη βασανίζεται από την ανάμνηση του Αργύρη και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί εύκολα. Αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν τη δολοφονία ενός νεαρού δασκάλου τένις, σε έναν όμιλο αντισφαίρισης.

Έχει ένα θανάσιμο τραύμα στο κεφάλι, το οποίο προέρχεται από τη δική του ρακέτα, κάτι που υποδεικνύει ότι ο δράστης είναι τενίστας. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια άτομα από τον όμιλο αντισφαίρισης που θα είχαν κίνητρο να τον σκοτώσουν, αλλά όλοι έχουν άλλοθι. Οι γονείς του θύματος είναι σοκαρισμένοι.

Ο πατέρας του, πρώην αστυνομικός, είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, καθώς τραυματίστηκε προσπαθώντας να αποτρέψει μια ληστεία από δυο έφηβους δράστες. Ο ένας από αυτούς σκοτώθηκε από τον αστυνομικό, που ήταν σε αυτοάμυνα.

Η Πηνελόπη θα ανακαλύψει το κλειδί του μυστηρίου και θα καταφέρει να αποτρέψει μια δεύτερη δολοφονία. Όμως, ο Μηνάς δε φαίνεται να εμπιστεύεται το ένστικτο της όσο οι άλλοι και αυτό δημιουργεί τα πρώτα προβλήματα στη συνεργασία τους.

Γκεστ επεισοδίου 3

Λεωνίδας Χρυσομάλλης (Αντώνης Κωστόπουλος)

Ανδρομάχη Δαυλού (Δήμητρα Κωστοπούλου)

Βασιλική Δέλιου (Μαρία Δημάκου)

Ντάνιελ Νούρκα (Νίκος Λαζαρίδης)

Στέργιος Αντούλας (Σάκης Τριανταφύλλου)

Πηνελόπη Πλάκα (Χριστίνα Βαρδάκη)

Φαίη Φραγκαλιώτη (Δανάη Αρβανίτη)

Αθηνά Καραγιώτη (γυναικολόγος)

Υπόθεση σειράς



Ο 3ος κύκλος του IQ 160 εγκυμονεί εκρηκτικούς κινδύνους, χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες και… ένα μωρό!

Η Σμαράγδα Καρύδη, ως Πηνελόπη Μουρίκη και ο Νίκος Κουρής, ως Αργύρης Καλατζής, μπλέκουν σε νέες παραβάσεις, νέες περιπέτειες, νέες ανεξιχνίαστες υποθέσεις, νέες επικίνδυνες αποστολές, νέες έρευνες, νέες παρεξηγήσεις, νέες εξηγήσεις, νέες γνωριμίες, νέες εξομολογήσεις!



Η Πηνελόπη (Σμαράγδα Καρύδη) έχει -πάλι- μπελάδες! Από τη μία, η είδηση της εγκυμοσύνης της φέρνει τα πάνω-κάτω στην, ούτως ή άλλως, ανάστατη καθημερινότητά της, κι από την άλλη, η δεδομένη πρόθεση του Αργύρη (Νίκος Κουρής) να μείνει μακριά της, τη φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Όχι μόνο γιατί προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της για εκείνον, αλλά και γιατί δεν ξέρει... ποιου είναι το παιδί: του Καλατζή ή μήπως του Τηλέμαχου (Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος);



Κι ενώ η Μουρίκη προσπαθεί να ορθοποδήσει, και να εξιχνιάσει με το μοναδικό της χάρισμα ακόμη μία μυστηριώδη υπόθεση, μία ανακοίνωση του Αργύρη θα την κάνει να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια της...

Δεν είναι, ωστόσο, η μόνη που έχει προβλήματα στην ομάδα: η σχέση του Γιώργου (Ηλίας Μουλάς) και της Δάφνης (Ελίζα Σκολίδη) δεν εξελίσσεται όπως περίμεναν, ενώ και η Σοφία (Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου) βρίσκει δυσκολίες στη σχέση της με τον Εισαγγελέα Καψάλη (Θανάσης Δόβρης).

Παράλληλα, ένας νέος, εντελώς διαφορετικός συνάδελφος, ο Μηνάς (Γιώργος Τριανταφυλλίδης) φτάνει στο τμήμα, αποφασισμένος να μην αφήσει τη Μουρίκη σε... χλωρό κλαρί και μαζί με μία φερέλπιδα IT expert, την Τρίνα (Άννα Λουιζίδη), θα ανακατέψουν ακόμη περισσότερο την τράπουλα.

Η Πηνελόπη βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής και της... αστυνομικής καριέρας της. Θα τα καταφέρει;

Πρωταγωνιστούν: Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, Ηλίας Μουλάς, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Ελίζα Σκολίδη, Άννα Λουιζίδη

Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Σωτήρης Δούβρης, Θανάσης Δόβρης, Αγγελίνα Μάρκου, Αριστοτέλης Μπολοβίνος, ο μικρός Φίλιππος Ελευθερόπουλος και η μικρή Μαρία Νεαμονίτη

Συντελεστές

Σενάριο: Βίκυ Αλεξοπούλου

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Πανταζούδης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Δασκαλοθανασης GSC, Γιώργος Βασιλειάδης

Executive Producer: Κωνσταντίνος Κυριακού

Παραγωγή: Barking Well

