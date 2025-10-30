First Dates: «Την κεράτωσα» - Η αφοπλιστική εξομολόγηση του dater

Η Πέμπτη έφτασε και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις 21:00, στη συχνότητα του Star - γιατί έχει First Dates. Το Breakfast@Star εξασφάλισε sneak preview από το αποψινό επεισόδιο.
First Dates: Η κίνηση της Χλόης που έκανε τον Άρη να νιώσει αμήχανα!
Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχεται στο εστιατόριο μια παλιά γνώριμη: «Είμαι εδώ τώρα, σήμερα, να προσπαθήσω κάτι καινούριο», είπε η Ναταλία.
Ο Κώστας ζήτησε από την εκπομπή μία γυναίκα που «να σέβεται τα θέλω μου και να είναι διαθέσιμη». «Εργαλείο. Μπουμπούκι. Α' Εθνική», δήλωσε ο 25χρονος μετά τη γνωριμία του με την 23χρονη Leyla.
First Dates - Βαγγέλης & Κατερίνα: Το ραντεβού γέμισε αστερόσκονη & φλερτ
Ο ίδιος θα προτιμούσε να βρει στο μενού παϊδάκια, καθώς η gourme κουζίνα δεν είναι του γούστου του. Μάλιστα, στο τέλος του βίντεο φαίνεται να τραγουδά, παρασύροντας με το κέφι του την dater του, η οποία τον συνοδεύει χορεύοντας και χτυπώντας παλαμάκια.
Κάποιος άλλος, πάλι, δε μάσησε τα λόγια του, όταν κλήθηκε να αποκαλύψει τον λόγο που χώρισε: «Την κεράτωσα», απάντησε με αρκετή δόση ειλικρίνειας.
