Cash or Trash: Μια δημοπρασία με πολλές αναταράξεις ξεκινά! Προσδεθείτε!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:20 στo Star!

Σήμερα, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 17:20, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει και «εθνική μας αεροσυνοδό», αφού συστήθηκε και «μπήκε» στα σπίτια των τηλεθεατών πριν από χρόνια, μέσα από γνωστό τηλεοπτικό σόου. Η Ρούλα έρχεται στο Cash or Trash και μας «ταξιδεύει», μέσα από ένα μεγάλο, αφηγηματικό ταξίδι αναμνήσεων, στη μαγική περίοδο της Ολυμπιακής Αεροπορίας του Αριστοτέλη Ωνάση. Προσδεθείτε! Στο δωμάτιο των αγοραστών ξεκινάει μια δημοπρασία με πολλές αναταράξεις!

Ο Φάνης είναι καθηγητής ναυτικής εκπαίδευσης και δηλώνει ετοιμοπόλεμος, ακολουθώντας πιστά τις προσταγές της θέλησής του! Ο πωλητής περνάει ένα πολύ δυνατό μήνυμα στους τηλεθεατές του Cash or Trash και παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο και απόλυτα ολοκληρωμένο αντικείμενο στους πέντε αγοραστές, που αδημονούν να δώσουν τις προσφορές τους!

Ο Τζόνι γνωρίζει πολύ καλά τη μόδα και τις διαχρονικές τάσεις στα γυαλιά οράσεως, αλλά και στα γυαλιά ηλίου. Του πήρε αρκετό χρόνο η επιλογή σκελετού, σχεδιαστή και έτους μοντέλου, προκειμένου να βρει τον σωστό συνδυασμό και να φέρει το αντικείμενο του στο Cash Or Trash. Για να πετύχει, όμως, τον στόχο του, ο πωλητής εύχεται να συναντήσει στο δωμάτιο της δημοπρασίας τους κατάλληλους αγοραστές, που θα κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν το αντικείμενό του!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο «Cash or Trash» θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη και ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

