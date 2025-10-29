Σέρρες: Οι πρωταγωνιστές της σειράς μιλούν για το τέλος του 2ου κύκλου

Η δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Σέρρες», που συγκίνησε και καθήλωσε το ελληνικό κοινό, έφτασε στο τέλος της το βράδυ της Τρίτης (28/10).

Στο τελευταίο επεισόδιο του 2ου κύκλου, είδαμε τον Άγγελο να φεύγει και τον Οδυσσέα να μένει πίσω — μόνος στο καφέ και μόνος στο κρεβάτι. Μια ερωτική εξομολόγηση ειπώθηκε, χωρίς να μπορέσει να αποτρέψει την αποχώρηση, αλλά τουλάχιστον ειπώθηκε, αφήνοντας μια γλυκόπικρη αίσθηση.

Η Χρύσα στάθηκε στο πλευρό του Οδυσσέα με τον δικό της, μοναδικό τρόπο, ενώ ο Λευτέρης φάνηκε πιο περήφανος από ποτέ για τον γιο του και για όλα όσα έχει καταφέρει.

Η θεία Σταματίνα, πιο ήσυχη από κάθε άλλη φορά, απέδειξε ξανά πως οι θείες μπορεί να μη λένε πάντα τα σωστά πράγματα, αλλά βρίσκονται πάντα εκεί όταν χρειάζεσαι έναν παράλογο άνθρωπο να σε ταρακουνήσει.

Το καλοκαίρι έφυγε, αλλά η αγάπη —όπως πάντα— βρήκε τον τρόπο να μείνει.

Για το τέλος του 2ου κύκλου, μίλησαν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της σειράς στην Parallaxi και κάποιοι έκαναν μάλιστα λόγο, για 3ο κύκλο. Ο Καπουτζίδης το γνωρίζει άραγε;

Γιώργος Ζυγούρης: «Αυτή η σειρά να λειτουργήσει σαν καταφύγιο για όποιον το χρειάζεται»

«Η σειρά με αφήνει με δύο σκέψεις παραπάνω: 1.H αγάπη δεν θα έπρεπε να είναι προνόμιο για λίγους αλλά αγαθό για όλους χωρίς προϋποθέσεις. 2. Υπάρχει μίσος και ομοφοβία και δηλητήριο, ελπίζω αυτή η σειρά να λειτουργήσει σαν καταφύγιο και παρηγοριά και αφορμή για γέλιο και χαρά για όποιον το χρειάζεται» είπε ο Γιώργος Ζυγούρης.

Μαριλού Κατσαφάδου: «Έχω μια ελπίδα πως μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία μας»

«Για μια ακόμα δεύτερη φορά, ολοκληρώνεται αυτό το ταξίδι των «Σερρών» κι έχω μια συγκίνηση, μια ηρεμία και μια ελπίδα πως μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους και συνεργάστηκα και θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά τον Γιώργο τον Καπουτζίδη που μου εμπιστεύτηκε έναν τόσο σπουδαίο ρόλο και που αγαπάει αυτό που κάνει, αγαπάει την πατρίδα του, αγαπάει τους συνεργάτες του και όλο αυτό μας ένωσε για να φτιάξουμε κάτι τόσο όμορφο. Νομίζω ότι το κοινό το βλέπει αυτό, το αντιλαμβάνεται και το συναισθάνεται! Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μου στέλνει τόσο όμορφα και συγκινητικά μηνύματα γιατί, πέρα ότι κι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, μέσα από τους ρόλους μας, μέσα από τις κουβέντες μας – γιατί κουβέντες λέμε και συναισθήματα προκαλούμε – μας αγκαλιάζουν με αυτόν τον τρόπο. Άλλο δε θα πω, αλλά μήπως πάμε και για τρίτη σεζόν; Θα δείξει!» ήταν τα λόγια της. Μαριλού Κατσαφάδου.

Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μια ιστορία που υπενθυμίζει ότι έχουμε ο ένας τον άλλον»

«Κάθε φορά που σκέφτομαι όλο αυτό το μικρομέγαλο ταξίδι των «Ʃερρών», γεμίζουν τα µάτια µου. Πόσο µάλλον τώρα που ολοκληρώνεται και η προβολή της σειράς. Και όπως κάθε ταξίδι, είχε και αυτό τους συνεπιβάτες του, τους σταθμούς του, τις συγκινήσεις του, τις προκλήσεις του, τις ανακαλύψεις του και τις περιπέτειες του. Άλλα πάντα µε γνώμονα την αγάπη, τον σεβασμό και την προστασία. Ʃυνάδελφοι µε βλέμματα γεμάτα, ενέργεια παρούσα και δοτικότητα αξιοζήλευτη. Ένα κείμενο ανοιχτό στο να το χρωματίσεις µε τις πιο βαθιές ευαισθησίες σου και µια ιστορία που σου υπενθυμίζει ότι σε όλο αυτό το ανεξήγητο που βιώνουμε, έχουμε ο ένας τον άλλον. Όλοι μαζί µε στόχο τη δημιουργία μιας ιστορίας που μιλάει για την αγάπη και την αποδοχή. Για µένα το πιο σημαντικό σε αυτήν τη ζωή, είναι οι συναντήσεις των ανθρώπων. Οι ενέργειες που κουβαλάνε και που εκπέμπουν. Επομένως από αυτό το ταξίδι κρατάω τη συνάντηση µου µε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μοιραζόμασταν την ίδια όρεξη. Την όρεξη για το επάγγελμα µας, την όρεξη για δημιουργία, την όρεξη για ανθρωπιά, την όρεξη για χαμόγελο» είπε ο Αλέξανδρος Πιεχόβιακ.

Λένα Δροσάκη: «Δε θέλω να σταματήσουν ποτέ αυτοί οι ρόλοι να εξελίσσονται»

«Χθες η σειρά ολοκληρώθηκε με την προβολή του 10 επεισοδίου! Έχω μια μικρή θλίψη που σταματά αυτή η γλυκιά προσμονή να παρακολουθήσω το επόμενο επεισόδιο, αλλά χαίρομαι τόσο πολύ που θα πάει στο netflix και θα μπορώ να τα βλέπω ξανά και ξανά! Η αποδοχή του κόσμου και αυτή η υπέροχη αγκαλιά που έκαναν στη σειρά, είναι η ελπίδα μου να πάει και τρίτη σεζόν γιατί δεν θέλω να σταματήσουν ποτέ αυτοί οι ρόλοι να εξελίσσονται!» ανέφερε με τη σειρά της η Λένα Δροσάκη.

Ειρήνη Βαλατσού: «Ξέρω ότι ο κόσμος θα τη δει ξανά και ξανά»

«Οι Σέρρες γράφτηκαν και φτιάχτηκαν με πολλή αγάπη και ό, τι έχει τόση αγάπη δεν μπορεί να μην έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ως cis στρειτ γυναίκα μπορεί να μην εκπροσωπώ κάποιο γράμμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά έχω νιώσει και εγώ μοναξιά και διαφορετική ως παιδί. Νιώθω πως αυτή η σειρά μιλάει και για μένα. Μάλλον είναι η μόνη δουλειά που έχω κάνει, που ενώ ολοκληρώνονται τα επεισόδια δεν νιώθω ότι τελειώνει. Ξέρω ότι ο κόσμος θα την δει ξανά και ξανά, ίσως γιατί έχει τόσα να πει χωρίς να προσπαθεί να διδάξει τίποτα. Απλά είναι. Θέλω και προσπαθώ για έναν κόσμο που κανείς δεν θα βρίσκει εμπόδια στην ευτυχία του, λόγω της διαφορετικότητας του. Οι «Σέρρες» βάζουν ένα λιθαράκι σε αυτόν τον κόσμο και χαίρομαι πολύ που υπήρξα κομμάτι τους» ήταν τα λόγια της Ειρήνη Βαλατσού.

Στρατής Χατζησταματίου: «Πώς ένας άνθρωπος βρίσκει τον τόπο όπου μπορεί να είναι ο εαυτός του και αν δεν τον βρίσκει, τον φτιάχνει»

Ο Στρατής Χατζησταματίου είπε για τη σειρά: «Ήταν τεράστια χαρά και ευλογία που βρέθηκα φέτος να παίζω σε μια σειρά που είχα θαυμάσει την πρώτη σεζόν της ως θεατής. Είχα θαυμάσει το πόσο εύκολα και αβίαστα με έκανε ταυτόχρονα να γελάω και να συγκινούμαι. Με μια ιδανική συνθήκη και με μια υπέροχη ομάδα ηθοποιών και συντελεστών βρεθήκαμε να συνεχίζουμε την ιστορία για το πώς ένας άνθρωπος βρίσκει το χώρο και τον τόπο όπου μπορεί να είναι ο εαυτός του και αν δεν τον βρίσκει, τον φτιάχνει. Και -στη 2η σεζόν ειδικά- το πόσες περιπέτειες περνά μέχρι να βρει τον άνθρωπο που θα μοιραστούν μαζί αυτόν το χώρο. Αυτόν τον τόπο. Τις “Σέρρες”».