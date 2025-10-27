Φάρμα: Έτσι διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια της εβδομάδας

Η εβδομάδα ξεκίνησε με μεγάλη ανατροπή, καθώς οι παίκτες ενημερώθηκαν ότι οι ομάδες διαλύονται και πλέον θα πορευτούν ως ζευγάρια. Στο τέλος της εβδομάδας, δύο ζευγάρια θα μονομαχήσουν στον Αχυρώνα και θα έχουμε διπλή αποχώρηση.

Δοκιμασία Ασυλίας

Η δοκιμασία ήταν απαιτητική και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πρώτοι τερμάτισαν ο Βάγκος και ο Γιώργος, οι οποίοι κέρδισαν ασυλία και εξασφάλισαν θέση στην τελική δωδεκάδα της φετινής Φάρμας. Οι δύο παίκτες θα έχουν «ρεπό» αυτή την εβδομάδα και θα παρακολουθούν τις εξελίξεις χωρίς να αγωνιστούν.

Επιλογές Ζευγαριών

Οι υπόλοιποι παίκτες κλήθηκαν να επιλέξουν το ταίρι τους, με τη σειρά που κάθονταν. Κάθε ζευγάρι θα συνεργάζεται όλη την εβδομάδα και, αν χρειαστεί, θα μονομαχήσει μαζί στον Αχυρώνα.

Ακολουθούν οι επιλογές με τη σειρά:

Άγγελος → Στέλλα

Επέλεξε τη Στέλλα λόγω δύναμης.

«Είναι πολύ δυνατή παίκτρια, έχει αθλητικό πνεύμα.»

Βασίλης → Ζωή (Κανέλα)

«Της έχω δώσει λουκουμάδες, της έχω δώσει και ατομική ασυλία. Ποια άλλη θα διάλεγα;»

Δημήτρης → Ναταλία

Αν και αρχικά σκεφτόταν τη Στέλλα και μετά την Έλενα, κατέληξε στη Ναταλία.

Η επιλογή του προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς κάποιοι θεώρησαν ότι ήταν “χτύπημα κάτω από τη μέση”.

Λευτέρης → Βαλεντίνα

Υπήρξε αμοιβαία αποδοχή και καλή διάθεση ανάμεσά τους.

Κωνσταντίνος → Έλενα

Επέλεξε την Έλενα με σιγουριά, σχηματίζοντας ένα ήρεμο και σταθερό δίδυμο.

Ανδρέας → Κωνσταντίνα

Έμειναν τελευταίοι και αποτέλεσαν το τελευταίο ζευγάρι.

Παρότι η Κωνσταντίνα δεν τον επέλεξε, δήλωσε πως ελπίζει να συνεργαστούν καλά.

Οι Βάγκος και Γιώργος, ως νικητές της ασυλίας, θα παρακολουθήσουν την εβδομάδα χωρίς να συμμετέχουν στις δοκιμασίες.