Ανατροπή στη Φάρμα: Τέλος οι ομάδες και μάχη για τη διπλή ασυλία!

Λίγο πριν την έναρξη της σημερινής δοκιμασίας της Φάρμας, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε μια τεράστια ανατροπή!

Οι ομάδες διαλύονται και οι παίκτες θα συνεχίσουν την πορεία τους σε ζευγάρια, αποτελούμενα από ένα κορίτσι κι ένα αγόρι: «Οι δύο αργηγοί παρακαλώ να μαζέψετε όλες τις μπαντάνες από τις ομάδες και να τις βάλετε στον κουβά. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι δύο ομάδες διαλύονται, παύουν να ισχύουν», ανέφερε αρχικά.

Φάρμα: Σε σοκ οι παίκτες μετά τις ανακοινώσεις του Λεωνίδα Κουτσόπουλου

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι στο τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει ξανά διπλή αποχώρηση: «Είστε 14 στο τέλος της εβδομάδας θα είστε 12, γιατί θα έχουμε για ακόμα μία φορά διπλή αποχώρηση. Όλη την εβδομάδα θα πορευτείτε έχοντας στο πλάι σας το ζευγάρι που θα επιλέξετε. Στο τέλος της εβδομάδας δύο ζευγάρια θα βρεθούν αντιμέτωπα στον Αχυρώνα. Το ένα ζευγάρι δυστυχώς θα αποχωρήσει. Ό,τι υπάρχει έως τώρα ως δεδομένο, θα παραμείνει ως δεδομένο», εξήγησε.

Μάλιστα, τα κορίτσια θα έχουν ρόλο θεατή στην αναμέτρηση που ακολουθεί, καθώς οι άνδρες υπερισχύουν αριθμητικά. Οι δύο διακριθέντες της δοκιμασίας κερδίζουν την ασυλία, που συνεπάγεται την απευθείας πρόκρισή τους στη 12άδα: «Τα κορίτσια σήμερα έχουν ρεπό θα κάτσουν και θα παρακολουθούν μία δοκιμασία, όπου θα συμμετάσχουν μόνο τα αγόρια. Οι δύο καλύτεροι αυτής της δοκιμασίας θα έχουν για όλη την εβδομάδα ασυλία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα βρεθούν στην τελική 12άδα της φετινής Φάρμας στο κυνήγι του μεγάλου επάθλου των 50.000 ευρώ», ανέφερε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Από σήμερα αλλάζουν όλα στη Φάρμα

Η σειρά με την οποία οι υπόλοιποι θα επιλέξουν το ζευγάρι τους θα εξαρτηθεί από τη θεση που θα τερματίσουν στη δοκιμασία με τους κορμούς.

