Φάρμα: Τα αγόρια που πήραν την ασυλία και έκλεισαν μία θέση στη 12άδα

Κομβικής σημασίας ήταν η σημερινή -διπλή- ατομική ασυλία, καθώς φέρνει τους νικητές πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο της Φάρμας, χαρίζοντάς τους απευθείας πρόκριση στη 12άδα.

Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μόνο των ανδρών, λόγω της αριθμητικής τους υπεροχής, και απαιτούσε από τους παίκτες σωστή διαχείριση του σωματικού τους βάρους. Διαφορετικά, δε γλίτωναν το… λασπόλουτρο.

Οι διαγωνιζόμενοι προσπαθούσαν να κρατηθούν όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα πάνω σε έναν κορμό, με τα πόδια τους στον αέρα.Έτσι και ακουμπούσαν κάποιον από τους τοποθετημένους πασάλους, έχαναν και έκαναν βουτιά στα λασπόνερα.

Φάρμα: O Γιώργος εξασφάλισε μία από τις δύο ασυλίες που οδηγούν στην τελική 12άδα

Ο Βάγγος και ο Γιώργος κέρδισαν, ύστερα από μια μαραθόνια δοκιμασία, την ασυλία και έγιναν οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι που εξασφάλισαν μία θέση στους 12 καλύτερους της φετινής Φάρμας.

Φάρμα: Ο Βάγγος τερμάτισε πρώτος στη δοκιμασία ατομικής ασυλίας κι έκλεισε μία θέση στους «12»

Ο πρώην αρχηγός της μπλε ομάδας σημείωσε την καλύτερη επίδοση και, ως επιβράβευση, θα απολαύσει ένα πιάτο με μακαρόνια.