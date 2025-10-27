Φάρμα: Ποιο ζευγάρι κέρδισε ασυλία και διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο;

Διαφορετική και κρίσιμη αυτή η δοκιμασία

Η δοκιμασία ασυλίας αυτής της εβδομάδας ήταν διαφορετική και κρίσιμη, καθώς οι παίκτες αγωνίστηκαν σε ζευγάρια. Το νικητήριο ζευγάρι θα κέρδιζε όχι μόνο την ασυλία και τη θέση στην τελική δωδεκάδα, δίπλα στον Βάγκο και τον Γιώργο, αλλά και ένα ιδιαίτερο έπαθλο: μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, με φαγητό, ποτό, τζακούζι και ανέσεις.

Δες τη Φάρμα

Στον τελικό της ασυλίας έφτασαν δύο ζευγάρια:

  1. Λευτέρης – Βαλεντίνα

  2. Βασίλης – Ζωή

Η Δοκιμασία

Η αναμέτρηση ήταν έντονη, γεμάτη αγωνία, ένταση και μικρά λάθη. Οι δύο ομάδες έπρεπε να ολοκληρώσουν μια γρήγορη και συντονισμένη διαδικασία τύπου «τρίλιζας», όπου ταχύτητα, επικοινωνία και συγκέντρωση έπαιζαν καθοριστικό ρόλο.

Στον πρώτο γύρο, ο Λευτέρης και η Βαλεντίνα εκμεταλλεύτηκαν ένα λάθος του ζευγαριού Βασίλη – Ζωής και πήραν τον πρώτο πόντο. Το ζευγάρι έδειξε καλή συνεργασία και πίστη στις δυνάμεις του.

φαρμα

Λευτέρης - Βαλεντίνα

Στον δεύτερο γύρο, η Ζωή και ο Βασίλης αντέδρασαν δυναμικά. Με καλύτερο ρυθμό και καλύτερο συντονισμό, κατάφεραν να ισοφαρίσουν, ενώ ο Λευτέρης φάνηκε εκνευρισμένος από ορισμένα λάθη. Η ένταση στο ζευγάρι του με τη Βαλεντίνα άρχισε να ανεβαίνει.

φαρμα

Βασίλης και Ζωή

Η τελική φάση κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο Βασίλης και η Ζωή κινήθηκαν ταχύτερα, συνεργάστηκαν άψογα και κατάφεραν να ολοκληρώσουν σωστά την τρίλιζα, κερδίζοντας το παιχνίδι και την ασυλία.

Νικητές της ασυλίας: Βασίλης και Ζωή

Το ζευγάρι εξασφάλισε:

  • Ασυλία για όλη την εβδομάδα
  • Είσοδο στην τελική δωδεκάδα
  • Τη διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο με όλες τις παροχές
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
