Πολυχρονίδης - Κουβελά: «Η 12η σεζόν σπάει κάθε ρεκόρ συμμετοχών»

Καλεσμένοι στο Breakfast@Star ήταν, το πρωί της Παρασκευής 24/10, ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Νατάσα Κουβελά, οι οποίοι μίλησαν για τον Τροχό της Τύχης, το μακροβιότερο τηλεπαιχνίδι στην ελληνική τηλεόραση.

«Είμαστε πάρα πολύ καλά. Διανύουμε τη 12η σεζόν μας -την 5η παρέα με τη Νατασούλα μας- που σπάει κάθε ρεκόρ συμμετοχών», είπε ο Πέτρος Πολυχρονίδης για τις φετινές συμμετοχές που ξεπέρασαν κάθε ρεκόρ και συμπλήρωσε με χιούρορ: «Θα ήθελα να σπάσω το αμερικάνικο ρεκό, αλλά δε με παίρνει ηλικιακά».

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Νατάσα Κουβελά μιλούν για την επιτυχία του «Τροχού της Τύχης»

«Ήταν πρωτόγνωρο για μένα, δεν είχα ξανασχοληθεί με την τηλεόραση. Τι να πω τώρα εγώ για τον Πέτρο; Ο Πέτρος είναι μοναδικός», δήλωσε με τη σειρά της η Νατάσα Κουβελά για τη συμμετοχή της στον «Τροχό της Τύχης» και τη συνεργασία της με τον Πέτρο Πολυχρονίδη.

«Κάθε χρόνο παίζουν περίπου 600 άτομα. Οι συμμετοχές είναι χιλιάδες. Και νιώθω πραγματικά ότι το κάνουμε τόσα χρόνια για να προλάβει να παίξει όλη η Ελλάδα κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να βρω άλλη λογική. Είναι τόσο ωραίο αυτό το συναίσθημα που μας δίνουν, η αγκαλιά και το πόσο αποδέχονται το παιχνίδι. Είναι μέρος της καθημερινότητάς τους», πρόσθεσε ο παρουσιαστής για το επιτυχημένο πρόγραμμα του Star, που έχει μπει στα σπίτια εκατοντάδων ανθρώπων. «Δεν είναι δουλειά. Εγώ μετά από 12 χρόνια στον Τροχό δε νιώθω δουλειά. Εγώ πηγαίνω στον Τροχό για να ξεκουραστώ από τις άλλες δουλειές μου», επισήμανε σε άλλο σημείο.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο μεγάλο jackpot της ζωής του, τη σύντροφό του, Κατερίνα, η οποία στα δύσκολα είναι πάντα εκεί και τον στηρίζει.

«Εμένα ήταν πάντα οι σύντροφός μου. Πάντα, διότι όταν βρίσκεις τον άνθρωπο που σε ψυχαναλύει και τον ψυχαναλύεις, δεν θες κάτι άλλο. Μετά τελειώνει όλα. Όλοι θέλουμε κάποιον να τα πούμε. Είναι πρόβλημα όταν δεν έχεις κάποιον να τα πεις. Αυτό είναι ένα πρόβλημα», εξομολογήθηκε.

Για τη Νατάσα Κουβελά, το καταφύγιό της στις αναποδιές της ζωής, είναι η οικογένειά της, η οποία την καμαρώνει για την εξέλιξή της. «Εγώ στην οικογένειά μου. Εκεί είναι το καταφύγιό μου. Θαυμάζουν την πορεία γενικά, αλλά θεωρώ ότι περισσότερο θαυμάζουν το χαρακτήρα που βγάζουμε, αυτή την ηρεμία που έχουμε, που προσπαθώ και εγώ να τα κάνω όλα, να συνδυάσω το διάβασμά μου με τις σπουδές που ολοκλήρωσα (ΤΕΦΑ Α)».

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης και η Νατάσα Κουβελά στην παρέα του Breakfast@Star

Στην ίδια συνέντευξη, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με την απομάκρυνση της νέας γενιάς από την τηλεόραση, επισημαίνοντας πως πρέπει να γίνουν βήματα προόδου σε αυτό το κομμάτι. «Με προβληματίζει πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι τα παιδιά μας... γιατί είμαστε γονείς, δεν πολυπαρακολουθούν αυτή την τηλεόραση που κάνουμε εμείς σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουν κάτι λάθος τα παιδιά μας ή η επόμενη γενιά, σημαίνει ότι πιθανότατα δεν προσαρμοζόμαστε εμείς. Νιώθω ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται προς το καλό και ωραία προγράμματα τα οποία ανταποκρίνονται και στη νέα γενιά, αλλά πρέπει να το δουλέψουμε λίγο παραπάνω γιατί αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, πιθανότατα η τηλεόραση σαν μέσο σε κάνα δυο δεκαετίες δεν είναι αυτό που έχουμε εδώ σήμερα. Απόδειξη είναι τα παιδιά που δεν είναι τηλεθεατές. Έχουν στρέψει την προσοχή τους αλλού».

Κλείνοντας, ο Πέτρος Πολυχρονίδης απάντησε και για «Το Club του 1%», το game show - υπερπαραγωγή, που έρχεται στο Star, στο δεύτερο μισό της σεζόν.

«Λοιπόν, έρχεται στο δεύτερο μισό της σεζόν. Εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό το project, γιατί πρόκειται για ένα βραβευμένο παιχνίδι παγκοσμίως και την περσινή χρονιά βραβεύτηκε. Δεν έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα ακόμα, γιατί είναι ένα τόσο μεγάλο project που θέλει αρκετή δουλειά. Είναι ίσως το μεγαλύτερο παιχνίδι που έχει γίνει στη χώρα. Χρειάζεται κολοσσιαίο στούντιο, χρειάζονται πολλά πράγματα», τόνισε.

Νιώθω ότι φέρνουμε κάτι υπέροχο στην ελληνική τηλεόραση, ένα προϊόν υπέροχο που μπορεί να απασχολήσει τον καθένα, γιατί δεν είναι παιχνίδι, ούτε τύχης, ούτε γνώσεων. Είναι ένα παιχνίδι αντίληψης, ευφυΐας, παρατηρητικότητας. Ο καθένας μπορεί να παίξει αρκεί να είναι παρατηρητικός και προσεκτικός και ταυτόχρονα γρήγορος. Θα παίξουν 100 άτομα. Νιώθω ότι θα παρουσιάσουμε κάτι σπουδαίο όσον αφορά το χώρο των τηλεπαιχνιδιών», κατέληξε ο ίδιος.

