Φάρμα: «Δεν υπάρχουν φιλίες εδώ μέσα» - Ένταση στον Αχυρώνα!

Δείτε το νέο επεισόδιο απόψε Τετάρτη στις 21:00 στο Star

Media
Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου της Φάρμας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο, (Τρίτη 7/10), η πράσινη ομάδα ηττήθηκε και στις δύο Ομαδικές Δοκιμασίες Ασυλίας και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και σημαντική εβδομάδα, όπου θα αποχωρήσουν δύο άτομα από τον Αχυρώνα.  

Φάρμα: «Δεν υπάρχουν φιλίες εδώ μέσα» - Ένταση στον Αχυρώνα!

Στη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, ο Άγγελος Κούκλαρης κατάφερε να κερδίσει και τώρα μένει να αποφασίσει αν θα κρατήσει την ασυλία για τον εαυτό του ή αν θα προστατέψει κάποιο άλλο μέλος από την ομάδα του. 

Απόψε, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, το κλίμα στην πράσινη ομάδα είναι ψυχρό κι η ένταση κορυφώνεται, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Ανυφαντάκη και την Τζωρτζίνα Χρέπα και με αφορμή όσα λέγονται κρυφά, αλλά και φανερά.  

Φάρμα: Ποιος παίκτης από την πράσινη ομάδα κέρδισε την ατομική ασυλία;

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, ο Μιχαήλ Στέλιος εκφράζει την έντονη ενόχλησή του, καθώς νιώθει στοχοποιημένος από την ομάδα του, ενώ η Ανδριανή Δεληγιώργη θεωρεί ότι οι «μάσκες» κάποιων έπεσαν κι αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά τους πρόσωπα και οι προθέσεις τους. Όλοι περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το δεύτερο ζευγάρι μονομάχων. Αυτή τη φορά η νίκη θα κριθεί στις τέσσερις νίκες και οι μονομάχοι θα παλέψουν τόσο ατομικά όσο και ως ζευγάρια. 

Για τρίτη σεζόν ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος παρουσιάζει τη Φάρμα!

Ποιοι δύο θα καταφέρουν να παραμείνουν στη Φάρμα και να συνεχίσουν να διεκδικούν το έπαθλο των 50.000€;

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο! 

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.  

Φάρμα: Μεγάλη ένταση μετά τη δοκιμασία - «Θα με λες με το όνομά μου»

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη. 

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών. 
Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί. 
Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; 
Ή εκείνος που δεν θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες;

Αυτοί είναι οι 18 Φάρμερς!

Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ! 

Φάρμα: Άσχημο κλίμα στην πράσινη ομάδα μετά το συμβούλιο

Από αυτή την εβδομάδα περισσότερη Φάρμα, περισσότερη δράση. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, πάντα στις 21:00 ζούμε Φάρμα!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

ΦΑΡΜΑ TRAILER
 |
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
