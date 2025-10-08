Φάρμα: «Δεν υπάρχουν φιλίες εδώ μέσα» - Ένταση στον Αχυρώνα!

Στο χθεσινό επεισόδιο, (Τρίτη 7/10), η πράσινη ομάδα ηττήθηκε και στις δύο Ομαδικές Δοκιμασίες Ασυλίας και μάλιστα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και σημαντική εβδομάδα, όπου θα αποχωρήσουν δύο άτομα από τον Αχυρώνα.

Στη Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, ο Άγγελος Κούκλαρης κατάφερε να κερδίσει και τώρα μένει να αποφασίσει αν θα κρατήσει την ασυλία για τον εαυτό του ή αν θα προστατέψει κάποιο άλλο μέλος από την ομάδα του.

Απόψε, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, το κλίμα στην πράσινη ομάδα είναι ψυχρό κι η ένταση κορυφώνεται, με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Ανυφαντάκη και την Τζωρτζίνα Χρέπα και με αφορμή όσα λέγονται κρυφά, αλλά και φανερά.

Στο Συμβούλιο του Αχυρώνα, ο Μιχαήλ Στέλιος εκφράζει την έντονη ενόχλησή του, καθώς νιώθει στοχοποιημένος από την ομάδα του, ενώ η Ανδριανή Δεληγιώργη θεωρεί ότι οι «μάσκες» κάποιων έπεσαν κι αποκαλύφθηκαν τα πραγματικά τους πρόσωπα και οι προθέσεις τους. Όλοι περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το δεύτερο ζευγάρι μονομάχων. Αυτή τη φορά η νίκη θα κριθεί στις τέσσερις νίκες και οι μονομάχοι θα παλέψουν τόσο ατομικά όσο και ως ζευγάρια.

Ποιοι δύο θα καταφέρουν να παραμείνουν στη Φάρμα και να συνεχίσουν να διεκδικούν το έπαθλο των 50.000€;

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη.

