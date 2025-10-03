Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» για την Κική - Για εσένα;

Δεν τα πήγε πολύ καλά στον «εντοπισμό» των γραμμάτων

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 3/10/2025 στο Star, η Κική ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» για την Κική - Για εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.     

Δυναμικό ξεκίνημα για τον Τροχό της Τύχης!

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα τα «Αντίθετα» για την Κική - Για εσένα;

Τα γράμματα στον πίνακα δεν ήταν αρκετά, για αυτό κι η Κική δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.  

Τροχός της Τύχης: Η Λέτα βρήκε τη δεύτερη λέξη - Εσύ λύνεις όλο τον γρίφο;

Λες εσύ να τα πας καλύτερα; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
