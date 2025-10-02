Τροχός της Τύχης: Η Λέτα βρήκε τη δεύτερη λέξη - Εσύ λύνεις όλο τον γρίφο;

Δύσκολα τα «Συνώνυμα» για την παίκτρια

Τροχός της Τύχης: Η Λέτα βρήκε τη δεύτερη λέξη - Εσύ λύνεις όλο τον γρίφο;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 2/10/2025 στο Star, η Λέτα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Η Λέτα βρήκε τη δεύτερη λέξη - Εσύ λύνεις όλο τον γρίφο;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Μ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.    

Τροχός της Τύχης: Στο μηδέν έλυσε η Σοφία τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Τροχός της Τύχης: Η Λέτα βρήκε τη δεύτερη λέξη - Εσύ λύνεις όλο τον γρίφο;

Η Λέτα κάτι έκανε με τα γράμματα στον πίνακα. Βρήκε τη δεύτερη λέξη, δυστυχώς όμως, όχι και την πρώτη! 

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε τη Μόνικα το «Κοινό συνθετικό» - Εσένα;

Με τη βοήθεια της παίκτριας, εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;

Back to Top