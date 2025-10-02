Τροχός της Τύχης: Η Λέτα βρήκε τη δεύτερη λέξη - Εσύ λύνεις όλο τον γρίφο;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Πέμπτης 2/10/2025 στο Star, η Λέτα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Ρ και το Μ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Η Λέτα κάτι έκανε με τα γράμματα στον πίνακα. Βρήκε τη δεύτερη λέξη, δυστυχώς όμως, όχι και την πρώτη!
Με τη βοήθεια της παίκτριας, εσύ μπορείς να λύσεις τον γρίφο;
