Τροχός της Τύχης: Στο μηδέν έλυσε η Σοφία τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Ο ενθουσιασμός του Πέτρου Πολυχρονίδη και της Νατάσας Κουβελά!

01.10.25 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Στο μηδέν έλυσε η Σοφία τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 1/10/2025 στο Star, η Σοφία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Στο μηδέν έλυσε η Σοφία τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Στη γεωμετρία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν το Ρ και για έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.   

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε τη Μόνικα το «Κοινό συνθετικό» - Εσένα;

Τροχός της Τύχης: Στο μηδέν έλυσε η Σοφία τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Η Σοφία δεν τα πήγε πολύ καλά με τα γράμματα στον πίνακα, ωστόσο την τελευταία στιγμή κατάφερε να λύσει τον γρίφο! Ο Πέτρος Πολυχρονίδης κι η Νατάσα Κουβελά δεν μπόρεσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους

Τροχός της Τύχης: Τα «Αντίθετα» δυσκόλεψαν τον Ιωσήφ - Εσύ πώς θα τα πας;

Εσύ θα τα πας τόσο καλά όσο η παίκτρια; Δοκίμασε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

