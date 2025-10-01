Τροχός της Τύχης: Στο μηδέν έλυσε η Σοφία τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 1/10/2025 στο Star, η Σοφία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
Η κατηγορία ήταν «Στη γεωμετρία», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Μ, το Ν το Ρ και για έξτρα σύμφωνο το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Η Σοφία δεν τα πήγε πολύ καλά με τα γράμματα στον πίνακα, ωστόσο την τελευταία στιγμή κατάφερε να λύσει τον γρίφο! Ο Πέτρος Πολυχρονίδης κι η Νατάσα Κουβελά δεν μπόρεσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους.
Εσύ θα τα πας τόσο καλά όσο η παίκτρια; Δοκίμασε τώρα!
