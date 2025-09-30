Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε τη Μόνικα το «Κοινό συνθετικό» - Εσένα;

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 30/9/2025 στο Star, η Μόνικα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Κοινό συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ και το Β, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Παρότι η Μόνικα βρήκε αρκετά γράμματα στον πίνακα, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Εσύ πώς θα τα πας; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

