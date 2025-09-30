Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε τη Μόνικα το «Κοινό συνθετικό» - Εσένα;

Μπόλικα τα γράμματα στον πίνακα, λίγος ο χρόνος!

Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 30/9/2025 στο Star, η Μόνικα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.  

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε τη Μόνικα το «Κοινό συνθετικό» - Εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Κοινό συνθετικό», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Μ και το Β, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.       

Τροχός της Τύχης: Τα «Αντίθετα» δυσκόλεψαν τον Ιωσήφ - Εσύ πώς θα τα πας;

Τροχός της Τύχης: Δυσκόλεψε τη Μόνικα το «Κοινό συνθετικό» - Εσένα;

Παρότι η Μόνικα βρήκε αρκετά γράμματα στον πίνακα, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!       

Τροχός της Τύχης: Ο Ανδρέας είχε ρέντα στα γράμματα κι έλυσε τον γρίφο

Εσύ πώς θα τα πας; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
