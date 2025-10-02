Δυναμικό ξεκίνημα για τον Τροχό της Τύχης!

Δευτέρα έως Κυριακή στις 18:25 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.10.25 , 19:02 Γιάννης Μπέζος: «Κουράστηκα, δε με γοητεύει πια - Δεν έχω όρεξη να το κάνω»
02.10.25 , 18:44 Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας
02.10.25 , 18:42 Έβελυν Ασουάντ: Η καταγωγή, το βιογραφικό και οι Pagan
02.10.25 , 18:33 Audi on Tour: Η Θεσσαλονίκη γίνεται η «καρδιά» της Audi
02.10.25 , 18:27 Cash or Trash: Τα σκουλαρίκια της Λίνας κι η κόντρα Σταυρίδη-Τσαγκαράκη
02.10.25 , 18:19 Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο
02.10.25 , 18:10 Πάνος Ρούτσι προς Άδωνι Γεωργιάδη: Υποβάλλομαι καθημερινά σε εξετάσεις
02.10.25 , 18:06 Robbie Williams: Απόψε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο -Ανακοίνωση για τη βροχή
02.10.25 , 18:05 Skoda Auto Γιορτάζει: 4 εκατομμύρια SUV
02.10.25 , 17:49 Κεφαλονιά: Έπεσε Ηλικιωμένος στη θάλασσα με το αμάξι του
02.10.25 , 17:46 Bραβεύτηκε Ισραηλινός δημοσιογράφος που καταγγέλλει τη γενοκτονία στη Γάζα
02.10.25 , 17:44 Μαζωνάκης: Η αδερφή του, Μαρία είδε την εμφάνισή του από live στα social
02.10.25 , 17:33 Νίκος Δένδιας: Δεν μπορεί να απαγορευτεί το αίτημα του Πάνου Ρούτσι
02.10.25 , 17:32 Aπάτη του αιώνα: Έπαιρναν εικονικά διαζύγια για να μη χάσουν την περιουσία
02.10.25 , 17:12 Δυναμικό ξεκίνημα για τον Τροχό της Τύχης!
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο
Ο πιλότος μιλά μέσα από τη φυλακή - Τι λέει για τους γονείς της Καρολάιν
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Βασίλης Παϊτέρης: Αυτό είναι το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα
Robbie Williams: Απόψε η συναυλία στο Καλλιμάρμαρο -Ανακοίνωση για τη βροχή
«Όταν έμεινα εκτός τηλεόρασης, έπιασα πάτο, έγινα 200 κιλά»
Κλειστά σχολεία την Παρασκευή 3/10 λόγω κακοκαιρίας
Νίκη Λινάρδου: Οι γάμοι, η αιτία θανάτου και η κόντρα με τη Βουγιουκλάκη
Μέρες αγωνίας για τη Φαίη Σκορδά - Τι της συμβαίνει;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer του Τροχού της Τύχης για τη νέα σεζόν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Τροχός της Τύχης, το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, επέστρεψε στην οθόνη του Star για τη νέα τηλεοπτική σεζόν με ανανεωμένη διάθεση! Το δυναμικό του ξεκίνημα αποδεικνύει πως παραμένει σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών! 

Για 12η σεζόν ο Πέτρος Πολυχρονίδης παρουσιάζει τον Τροχό της Τύχης

Για 12η σεζόν ο Πέτρος Πολυχρονίδης παρουσιάζει τον Τροχό της Τύχης

Τον Σεπτέμβριο (22 - 30/9) από Δευτέρα έως Κυριακή, ο Τροχός της Τύχης ήταν πρώτος στη ζώνη του τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας 18,1% μερίδιο τηλεθέασης και 13,9%, αντίστοιχα.  

Τροχός της Τύχης: Έσπασαν τα κοντέρ και ελυσαν τον γρίφο σε χρόνο ρεκόρ

Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο Τροχός της Τύχης δε σταματάει να γυρίζει ΠΟΤΕ! Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι της απογευματινής ζώνης υπόσχεται  απογευματινά ραντεβού στο Star γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και… γρίφους! Μαζί με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, η Νατάσα Κουβελά.

Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη Νατάσα Κουβελά

Τροχός της Τύχης: Ο Πέτρος Πολυχρονίδης με τη Νατάσα Κουβελά

Πάμε δυνατά για μία μοναδική παιχνιδιάρικη σεζόν και μην ξεχνάτε: Στον Τροχό της Τύχης όποιος γυρίζει κερδίζει! 

Τροχός της Τύχης: Σπαζοκεφαλιές για δυνατούς παίκτες - Λύσε τους γρίφους!

Τροχός της Τύχης - Δευτέρα έως Κυριακή στις 18:25 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
 |
STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top