GNTM: Η Μιλένα με το ροζ μπικίνι ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η Μιλένα είναι 22 ετών, σπουδάζει στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού στην Αθήνα και ασχολείται ενεργά με το μόντελινγκ. Από μικρή έκανε μπαλέτο και βόλεϊ, ενώ την αγάπη της για τη μόδα την κληρονόμησε από τη μητέρα της, η οποία επίσης υπήρξε μοντέλο.

Στην audition του GNTM 2025, οι εντυπωσιακές αναλογίες της ενθουσίασαν τους κριτές. Αν και δήλωσε ύψος 1,74 μ., η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θέλησε να το διαπιστώσει από κοντά, στέκοντας δίπλα της. Τελικά πείστηκε ότι η Μιλένα είχε πει την αλήθεια.

Η Μιλένα εμφανίστηκε με ένα ροζ μπικίνι, κάνοντας πασαρέλα μπροστά στους κριτές. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί ενθουσιάστηκε και την αποκάλεσε χαριτολογώντας «το ροζ φλαμίνγκο»!

Με την αυτοπεποίθηση και το στυλ της, η Μιλένα κατάφερε να αποσπάσει πέντε “ναι”, περνώντας πανηγυρικά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.