GNTM: Η Μιλένα με το ροζ μπικίνι ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί αποκάλεσε τη Μιλένα «ροζ φλαμίνγκο»

Η Μιλένα είναι 22 ετών, σπουδάζει στο τμήμα Διοίκησης Τουρισμού στην Αθήνα και ασχολείται ενεργά με το μόντελινγκ. Από μικρή έκανε μπαλέτο και βόλεϊ, ενώ την αγάπη της για τη μόδα την κληρονόμησε από τη μητέρα της, η οποία επίσης υπήρξε μοντέλο.

GNTM: Η Μιλένα με το ροζ μπικίνι ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Στην audition του GNTM 2025, οι εντυπωσιακές αναλογίες της ενθουσίασαν τους κριτές. Αν και δήλωσε ύψος 1,74 μ., η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θέλησε να το διαπιστώσει από κοντά, στέκοντας δίπλα της. Τελικά πείστηκε ότι η Μιλένα είχε πει την αλήθεια.

GNTM: Η Μιλένα με το ροζ μπικίνι ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

GNTM: Η Μιλένα με το ροζ μπικίνι ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η Μιλένα εμφανίστηκε με ένα ροζ μπικίνι, κάνοντας πασαρέλα μπροστά στους κριτές. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί ενθουσιάστηκε και την αποκάλεσε χαριτολογώντας «το ροζ φλαμίνγκο»!

Η 22χρονη Μιλένα εντυπωσιάζει τους κριτές στο GNTM 2025

GNTM: Η Μιλένα με το ροζ μπικίνι ενθουσίασε τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η Μιλένα κάνει πασαρέλα μπροστά στους κριτές του GNTM

Η Μιλένα στην audition του GNTM 2025 με ροζ μπικίνι

Με την αυτοπεποίθηση και το στυλ της, η Μιλένα κατάφερε να αποσπάσει πέντε “ναι”, περνώντας πανηγυρικά στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

 

 

