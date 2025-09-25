Cash or Trash: Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα διεκδικούν top τιμή!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας.

Σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Η Ειρήνη περίμενε πως και πως να βρεθεί με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, αφού παρακολουθεί την εκπομπή ανελλιπώς! Η πωλήτρια σκοπεύει να διαπραγματευθεί με τους πέντε αγοραστές με θετική ενέργεια και καλή διάθεση, ελπίζοντας να ακούσει μια ικανοποιητική προσφορά για το αντικείμενό της. Η συνταξιούχος κομμώτρια κατορθώνει να κερδίσει τις εντυπώσεις με την πιο ρετρό polaroid, που έχει έρθει έως τώρα στο Cash Or Trash!

Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα, φέρνει στο Cash or Trash η κοσμοπολίτισσα Ποθητή. Το σίγουρο είναι πως γνωρίζει καλά την ιστορία και την καταγωγή των αντικειμένων της, αφού αρχικός στόχος της ήταν να γίνει σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων, αλλά τελικά την κέρδισε η δεύτερη αγάπη της, τα οικονομικά. Η πωλήτρια από τη Σαλαμίνα αποδεικνύεται σκληρή διαπραγματεύτρια και σκοπεύει να δώσει τα αντικείμενά της μόνο στον αγοραστή που γνωρίζει τι έχει μπροστά του.

Η Λίνα φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα τσαγιερό βγαλμένο από άλλη εποχή, που όμοιό του δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην εκπομπή. Το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί η όμορφη εικόνα, είναι ένα ζεστό τσάι κι ένα ανατολίτικο χαλί της Δέσποινας Μοιραράκη. Το αντικείμενο άνηκε στη Μικρασιάτισσα γιαγιά της πωλήτριας, η οποία λαμβάνει και νέες πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο για την προέλευσή του. Γεμάτη αισιοδοξία, μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών, ελπίζοντας να αφήσει το όμορφο τσαγιερό στα χέρια της αγαπημένης της αγοράστριας, Άννας - Μαρίας Ρογδάκη!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας. Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

