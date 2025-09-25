Cash or Trash: Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα διεκδικούν top τιμή!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο σήμερα Πέμπτη στις 17:25 στο Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.09.25 , 13:42 Ο Ήλιος στον Ζυγό: Πώς επηρεάζει τον τομέα της αισθητικής και των σχέσεων
25.09.25 , 13:38 Βασίλης Καλογήρου: Τα «θολά» σημεία και η προσφυγή της οικογένειάς του
25.09.25 , 13:11 Cash or Trash: Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα διεκδικούν top τιμή!
25.09.25 , 13:04 Νέο Gov.gr Wallet: Tεχνητή νοημοσύνη και… προσωπικός βοηθός στο κινητό!
25.09.25 , 12:57 Θοδωρής Φέρρης: Σχολίασε το γλέντι της Εθνικής μετά τη νίκη στο Eurobasket
25.09.25 , 12:47 Το φάντασμα Τσίπρα στοιχειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ:«Όσοι είναι να φύγουν να το πουν»
25.09.25 , 12:41 Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
25.09.25 , 12:37 Αυτό είναι το «αθάνατο» Skoda Octavia
25.09.25 , 12:31 Ναυσικά Κοκοτά: Τι δυσκόλεψε τη μικρή «Ιωάννα» από το Να με λες μαμά;
25.09.25 , 12:22 Μακάβριο εύρημα σε σπίτι άνδρα: Εντόπισαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο!
25.09.25 , 12:20 Φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη D
25.09.25 , 12:20 Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος
25.09.25 , 12:14 Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»
25.09.25 , 12:08 Ελεονώρα Μελέτη: Νίκη έναντι των social media–Φρένο στα παιδιά influencers
25.09.25 , 11:53 Γ. Λάγιος: Η αμηχανία όταν ενημερώθηκε για την εκπομπή της Κ. Ταραμπάνκο
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Πωλείται το ξενοδοχείο του Γιάννη Πουλόπουλου: Τιμή που κόβει την ανάσα
Ναταλία Λιονάκη: «H μοναχή Φεβρωνία ήταν ένα βασανισμένο, θλιμμένο πλάσμα»
Μακάβριο εύρημα σε σπίτι άνδρα: Εντόπισαν ανθρώπινο έμβρυο μέσα σε βάζο!
Καιρός: Έρχεται «φθινόπωρο διαρκείας» - Φόβοι για πλημμυρικά φαινόμενα
Ετεοκλής: «Κοιμάμαι στον καναπέ, μία φορά την εβδομάδα πάω στο κρεβάτι»
Χριστίνα Μπόμπα: «Τώρα νιώθω έτοιμη για το τρίτο παιδί»
Πέθανε ξαφνικά η μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral
«Ο σύζυγός μου έχει στο κινητό του γυμνόστηθες και μοντέλα. Δε με ενοχλεί»
Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε το trailer για την εβδομάδα 22/9/2025 - 26/9/2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star! 

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!\

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους! 

Cash or Trash- Ρογδάκη vs Μαρίνης: Ποιος θα πάρει τη ρακέτα του Γουίλιαμ;

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας.

Σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία. 

Cash or Trash: Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα διεκδικούν top τιμή!

Η Ειρήνη περίμενε πως και πως να βρεθεί με τη Δέσποινα Μοιραράκη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash, αφού παρακολουθεί την εκπομπή ανελλιπώς! Η πωλήτρια σκοπεύει να διαπραγματευθεί με τους πέντε αγοραστές με θετική ενέργεια και καλή διάθεση, ελπίζοντας να ακούσει μια ικανοποιητική προσφορά για το αντικείμενό της. Η συνταξιούχος κομμώτρια κατορθώνει να κερδίσει τις εντυπώσεις με την πιο ρετρό polaroid,  που έχει έρθει έως τώρα στο Cash Or Trash

Ο Λάζος Μαντικός με τον πεθερό του στο Cash or Trash - Το deal που έκλεισαν

Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα, φέρνει στο Cash or Trash η κοσμοπολίτισσα Ποθητή. Το σίγουρο είναι πως γνωρίζει καλά την ιστορία και την καταγωγή των αντικειμένων της, αφού αρχικός στόχος της ήταν να γίνει σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων, αλλά τελικά την κέρδισε η δεύτερη αγάπη της, τα οικονομικά. Η πωλήτρια από τη Σαλαμίνα αποδεικνύεται σκληρή διαπραγματεύτρια και σκοπεύει να δώσει τα αντικείμενά της μόνο στον αγοραστή που γνωρίζει τι έχει μπροστά του. 

Cash or Trash: Δύο… Ιταλίδες ντυμένες στα κόκκινα διεκδικούν top τιμή!

Η Λίνα φέρνει στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ένα τσαγιερό βγαλμένο από άλλη εποχή, που όμοιό του δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ ξανά στην εκπομπή. Το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί η όμορφη εικόνα, είναι ένα ζεστό τσάι κι ένα ανατολίτικο χαλί της Δέσποινας Μοιραράκη. Το αντικείμενο άνηκε στη Μικρασιάτισσα γιαγιά της πωλήτριας, η οποία λαμβάνει και νέες πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο για την προέλευσή του. Γεμάτη αισιοδοξία, μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών, ελπίζοντας να αφήσει το όμορφο τσαγιερό στα χέρια της αγαπημένης της αγοράστριας, Άννας - Μαρίας Ρογδάκη!  

Cash or Trash: Η προτομή του Frankenstein ενθουσίασε τη Ρογδάκη

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής και Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας. Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or  Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH TRAILER
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top