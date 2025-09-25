Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!

Το Breakfast@Star βρέθηκε στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη νέα σειρά του Star, Τα Φαντάσματα, με τους πρωταγωνιστές να μιλάνε στην κάμερα και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου.

«Μία πολύ ενδιαφέρουσα κληρονομιά, ένα παλιό αρχοντικό που είναι στοιχειωμένο κι έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτή η περιπέτεια. Έχουν και τα επεισόδια κάπως μία αυτοτέλεια, δηλαδή κάθε επεισόδιο έχει και μία δική του ιστορία. Και φυσικά τα φαντάσματα είναι το αλατοπίπερο όλης της φάσης. Υπάρχει μια διαδρομή στη σχέση με τα φαντάσματα, το πώς μας δέχονται, πώς τα δεχόμαστε εμείς. Άλλα φαντάσματα θέλουν να φύγουμε, άλλα να μείνουμε, με άλλα η Μαρίνα δημιουργεί πιο βαθιά σχέση, άλλα μας σαμποτάρουν τα σχέδιά μας κι από εκεί προκύπτει κι η κωμωδία», είπε στην κάμερα ο Ορφέας Αυγουστίδης.

«Εγώ με τον σύζυγό μου, τον Χάρη, τον υπέροχο Ορφέα Αυγουστίδη, κληρονομούμε ένα τεράστιο σπίτι, παλιό κι ερχόμαστε να μείνουμε εδώ και μετά από ένα δικό μου ατύχημα αρχίζω να βλέπω και τους υπόλοιπους ενοίκους αυτού του σπιτιού. Τα φαντάσματα. Υπάρχει μια σχέση μίσους και πάθους με όλα αυτά τα φαντάσματα. Εγώ τους λατρεύω όλους, ακόμα κι αυτούς που με νευριάζουν, μου κάνουν τη ζωή δύσκολη», δήλωσε η Έλλη Τρίγγου.

Στη συνέχεια μίλησαν στην κάμερα και κάποια από τα... Φαντάσμα που υποδύονται οι πιο ταλαντούχοι Έλληνες ηθοποιοί. Ανάμεσά τους η Ναταλία Τσαλίκη, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Άρης Τρουπάκης, η Ευαγγελία Καρακατσάνη, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Θοδωρής Σκυφτούλης, ο Νίκος Γιαλελής κι ο Χάρης Φλέουρας.

Η νέα κωμική σειρά του Star, βασισμένη στο Ghosts του BBC σε σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star