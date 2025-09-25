Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!

Μη χάσετε την πρεμιέρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star

25.09.25 , 09:53 Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Το Breakfast@Star βρέθηκε στα παρασκήνια της φωτογράφισης για τη νέα σειρά του Star, Τα Φαντάσματα, με τους πρωταγωνιστές να μιλάνε στην κάμερα και την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου.

Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!

«Μία πολύ ενδιαφέρουσα κληρονομιά, ένα παλιό αρχοντικό που είναι στοιχειωμένο κι έτσι λοιπόν ξεκινάει αυτή η περιπέτεια. Έχουν και τα επεισόδια κάπως μία αυτοτέλεια, δηλαδή κάθε επεισόδιο έχει και μία δική του ιστορία. Και φυσικά τα φαντάσματα είναι το αλατοπίπερο όλης της φάσης. Υπάρχει μια διαδρομή στη σχέση με τα φαντάσματα, το πώς μας δέχονται, πώς τα δεχόμαστε εμείς. Άλλα φαντάσματα θέλουν να φύγουμε, άλλα να μείνουμε, με άλλα η Μαρίνα δημιουργεί πιο βαθιά σχέση, άλλα μας σαμποτάρουν τα σχέδιά μας κι από εκεί προκύπτει κι η κωμωδία», είπε στην κάμερα ο Ορφέας Αυγουστίδης

«Τα Φαντάσματα» του Star: Εσύ ποιο φάντασμα θα ήθελες να ήσουν;

Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!

«Εγώ με τον σύζυγό μου, τον Χάρη, τον υπέροχο Ορφέα Αυγουστίδη, κληρονομούμε ένα τεράστιο σπίτι, παλιό κι ερχόμαστε να μείνουμε εδώ και μετά από ένα δικό μου ατύχημα αρχίζω να βλέπω και τους υπόλοιπους ενοίκους αυτού του σπιτιού. Τα φαντάσματαΥπάρχει μια σχέση μίσους και πάθους με όλα αυτά τα φαντάσματα. Εγώ τους λατρεύω όλους, ακόμα κι αυτούς που με νευριάζουν, μου κάνουν τη ζωή δύσκολη», δήλωσε η Έλλη Τρίγγου

Τα Φαντάσματα: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!

Στη συνέχεια μίλησαν στην κάμερα και κάποια από τα... Φαντάσμα που υποδύονται οι πιο ταλαντούχοι Έλληνες ηθοποιοί. Ανάμεσά τους η Ναταλία Τσαλίκη, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Άρης Τρουπάκης, η Ευαγγελία Καρακατσάνη, η Αγορίτσα Οικονόμου, ο Θοδωρής Σκυφτούλης, ο Νίκος Γιαλελής κι ο Χάρης Φλέουρας.

Τα Φαντάσματα: Στα παρασκήνια της πιο... spooky φωτογράφισης!

Η νέα κωμική σειρά του Star, βασισμένη στο Ghosts του BBC σε σενάριο του Λευτέρη Παπαπέτρου, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου στις 21:00.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
