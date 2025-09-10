«Τα Φαντάσματα» του Star: Εσύ ποιο φάντασμα θα ήθελες να ήσουν;

Η νέα κωμική σειρά του Star που θα αγαπήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 23:34 Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
10.09.25 , 23:26 Ιωάννα Μαλέσκου: Συγκινεί το μήνυμα μετά τη βάπτιση της κόρης της
10.09.25 , 22:39 Αντζελίνα Τζολί: Έβαλε τα κλάματα μιλώντας για τη μητέρα της
10.09.25 , 22:24 Πυροβόλησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα - Βίντεο
10.09.25 , 22:22 «Έφυγε ήσυχα»: Η αδερφή της Καίτης Κωνσταντίνου μιλά για την απώλειά της
10.09.25 , 22:19 Τροχαίο Καλαμάτα: Συγκινεί ο πατέρας της 19χρονης που «έσβησε» στην άσφαλτο
10.09.25 , 21:54 Αντιστράτηγος ε.α. Μπαλτζώης: Οι προθέσεις της Ρωσίας στην Πολωνία
10.09.25 , 21:51 «Όλη η Ελλάδα μια αγκαλιά»: Σεφερλής & Παλιουδάκης στο Δελφινάριο
10.09.25 , 21:34 Ηλιούπολη: Ξυλοκόπησαν & βιντεοσκόπησαν την επίθεση σε 17χρονο
10.09.25 , 21:23 Ίλιον: Σκηνές Φαρ Ουέστ από συμμορίες Ρομά στο Πάρκο Τρίτση
10.09.25 , 21:11 «Τα Φαντάσματα» του Star: Εσύ ποιο φάντασμα θα ήθελες να ήσουν;
10.09.25 , 20:50 Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
10.09.25 , 20:46 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Φωτογραφίες από τον γάμο της αδελφής της
10.09.25 , 20:39 Changan: Ντεμπούτο στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο
10.09.25 , 20:37 Το σχόλιο - γρίφος του Τραμπ για τη ρωσική επιθετικότητα: «Για πάμε…»
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Αντιστράτηγος ε.α. Μπαλτζώης: Οι προθέσεις της Ρωσίας στην Πολωνία
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Κοινή εμφάνιση στον γάμο Καλίδη - Μάρκογλου
Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια νέα κωμική σειρά που θα… στοιχειώσει τις οθόνες μας με πολύ γέλιο έρχεται σε λίγο καιρό στο Star!

Ο λόγος φυσικά για «Τα Φαντάσματα» που όλο τον χειμώνα υπόσχονται να μας κρατήσουν συντροφιά με επικές ατάκες και μια γερή δόση…μεταφυσικού χάους!

Τα Φαντάσματα: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου ενώνουν δυνάμεις σε μια σειρά γεμάτη φαντάσματα και γέλιο!

Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου ενώνουν δυνάμεις σε μια σειρά γεμάτη φαντάσματα και γέλιο!

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται η Μαρίνα και ο Χάρης (Έλλη Τρίγγου & Ορφέας Αυγουστίδης), ένα ζευγάρι που αποφασίζει να μετακομίσει στο «τυχερό» τους σπίτι. Το πρόβλημα; Το σπίτι κατοικείται ήδη. Από φαντάσματα. Πολλά. Και αρκετά… ιδιαίτερα.

Τι γίνεται στο backstage;

Στο Instagram του Star και των ηθοποιών, έχουν ήδη ξεκινήσει να ανεβαίνουν βίντεο και story όπου οι πρωταγωνιστές της σειράς αποκαλύπτουν τι φάντασμα θα ήθελαν να είναι. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @tafantasmata

Ο καθένας με το στυλ του και το ταλέντο του υπόσχεται να μας «ταξιδέψει» σε μια άλλη εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.


Όλοι οι ηθοποιοί δείχνουν να το διασκεδάζουν και μας μεταδίδουν την τρέλα τους μέσα από backstage στιγμές και αστείες αποκαλύψεις.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @tafantasmata

Στέλιος Ιακωβίδης: Ποιο φάντασμα κρύβεται πίσω από το πράσινο κοστούμι;

Το καστ συμπληρώνουν οι:
Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και Στέλιος Ιακωβίδης.

Ποιο φάντασμα θα ήθελες να είσαι;

Ας το παραδεχτούμε: όλοι έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή πώς θα ήταν να… στοιχειώνουμε ένα αρχοντικό. Κάποιοι από τους πρωταγωνιστές μοιράζονται on camera «πιο φάντασμα θα ήθελε να ήταν!»

«Τα Φαντάσματα» έρχονται σύντομα στο Star και φαίνεται πως θα μας χαρίσουν από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της τηλεοπτικής χρονιάς.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @tafantasmata

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
 |
STAR
 |
GHOSTS
 |
ΕΛΛΗ ΤΡΙΓΓΟΥ
 |
ΟΡΦΕΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top