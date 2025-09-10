«Τα Φαντάσματα» του Star: Εσύ ποιο φάντασμα θα ήθελες να ήσουν;

Μια νέα κωμική σειρά που θα… στοιχειώσει τις οθόνες μας με πολύ γέλιο έρχεται σε λίγο καιρό στο Star!

Ο λόγος φυσικά για «Τα Φαντάσματα» που όλο τον χειμώνα υπόσχονται να μας κρατήσουν συντροφιά με επικές ατάκες και μια γερή δόση…μεταφυσικού χάους!

Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου ενώνουν δυνάμεις σε μια σειρά γεμάτη φαντάσματα και γέλιο!

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται η Μαρίνα και ο Χάρης (Έλλη Τρίγγου & Ορφέας Αυγουστίδης), ένα ζευγάρι που αποφασίζει να μετακομίσει στο «τυχερό» τους σπίτι. Το πρόβλημα; Το σπίτι κατοικείται ήδη. Από φαντάσματα. Πολλά. Και αρκετά… ιδιαίτερα.

Τι γίνεται στο backstage;

Στο Instagram του Star και των ηθοποιών, έχουν ήδη ξεκινήσει να ανεβαίνουν βίντεο και story όπου οι πρωταγωνιστές της σειράς αποκαλύπτουν τι φάντασμα θα ήθελαν να είναι.

Ο καθένας με το στυλ του και το ταλέντο του υπόσχεται να μας «ταξιδέψει» σε μια άλλη εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.



Όλοι οι ηθοποιοί δείχνουν να το διασκεδάζουν και μας μεταδίδουν την τρέλα τους μέσα από backstage στιγμές και αστείες αποκαλύψεις.

Το καστ συμπληρώνουν οι:

Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και Στέλιος Ιακωβίδης.

Ποιο φάντασμα θα ήθελες να είσαι;

Ας το παραδεχτούμε: όλοι έχουμε σκεφτεί κάποια στιγμή πώς θα ήταν να… στοιχειώνουμε ένα αρχοντικό. Κάποιοι από τους πρωταγωνιστές μοιράζονται on camera «πιο φάντασμα θα ήθελε να ήταν!»

«Τα Φαντάσματα» έρχονται σύντομα στο Star και φαίνεται πως θα μας χαρίσουν από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της τηλεοπτικής χρονιάς.