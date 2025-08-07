Στέλιος Ιακωβίδης: Ποιο φάντασμα κρύβεται πίσω από το πράσινο κοστούμι;

«Τα Φαντάσματα» του Star κρύβουν μυστικά

Μία από τις πιο ανατρεπτικές κωμωδίες της φετινής χρονιάς ετοιμάζεται να χαρίσει στους τηλεθεατές του το Star!

Ο λόγος για τη σειρά «Τα Φαντάσματα», την ελληνική μεταφορά της πετυχημένης βρετανικής παραγωγής «Ghosts» του BBC, που έχει ήδη διασκευαστεί με επιτυχία σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Τα Φαντάσματα: Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου ενώνουν δυνάμεις σε μια σειρά γεμάτη φαντάσματα και γέλιο!

Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου ενώνουν δυνάμεις σε μια σειρά γεμάτη φαντάσματα και γέλιο!

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα απολαύσουμε τον Ορφέα Αυγουστίδη και την Έλλη Τρίγγου.

Ορφέας Αυγουστίδης: Το σχόλιο της Μαρίας Τζομπανάκη για τα... Φαντάσματα!

Οι δυο ταλαντούχοι ηθοποιοί θα ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στη μικρή οθόνη και αναμένεται να δούμε…φαντασμαγορικές καταστάσεις!

Η υπόθεση:

Ο Χάρης και η Μαρίνα, ένα νεαρό ζευγάρι, κληρονομούν ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Το ονειρεύονται ως τον ιδανικό χώρο για μια νέα αρχή, όμως σύντομα ανακαλύπτουν ότι το σπίτι κρύβει… παρελθόν. Συγκεκριμένα, εννέα φαντάσματα από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, που δεν έχουν καμία διάθεση να τους αφήσουν σε ησυχία!

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη σειρά;

Το σενάριο διασκευάζει ο Λευτέρης Παπαπέτρου, ο άνθρωπος πίσω από αγαπημένες σειρές όπως τα «Εγκλήματα», «Είσαι το ταίρι μου» και «Κάτω Παρτάλι», ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

Στη σειρά «Τα Φαντάσματα», εκτός από τον Ορφέα Αυγουστίδη και την Έλλη Τρίγγου, συμμετέχει μια εντυπωσιακή ομάδα ηθοποιών που δίνουν ζωή στα εννέα φαντάσματα που στοιχειώνουν το παλιό αρχοντικό. 

Το απολαυστικό καστ της νέας φαντασμαγωρικής σειράς του Star: Τα Φαντάσματα

Το απολαυστικό καστ της νέας φαντασμαγωρικής σειράς του Star: Τα Φαντάσματα

Το καστ συμπληρώνουν οι:
Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και Στέλιος Ιακωβίδης.

Στα social media της σειράς έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν απολαυστικά βιντεάκια στα οποία βλέπουμε τους πρωταγωνιστές να ρωτούν: «Ποιο φάντασμα πιστεύετε ότι θα ενσαρκώσω;».  

 

Ένας εξ αυτών και ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο οποίος φορώντας ένα πράσινο ολόσωμο κοστούμι αφήνει τα χαρτιά του κλειστά δίχως να αποκαλύπτει ποιο φάντασμα θα υποδυθεί.

 

@tafantasmata 👻 Ο Στέλιος Ιακωβίδης είναι ο... 🤔 Είστε έτοιμοι να γνωρίσετε «Τα Φαντάσματα»; #TaFantasmata #StarChannelTv ♬ πρωτότυπος ήχος - tafantasmata


Ο Στέλιος Ιακωβίδης είναι ο... 🤔 Είστε έτοιμοι να γνωρίσετε «Τα Φαντάσματα»;

 

