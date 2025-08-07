Νίκος Γιαλέλης: Είναι ο Υπενωμοτάρχης των Προσκόπων στη σειρά Τα Φαντάσματα

Δείτε ένα από τα teasers της πολυαναμενόμενης σειράς Τα Φαντάσματα

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν ετοιμαστείτε να γελάσετε μέχρι δακρύων με Τα Φαντάσματα που έρχονται στην οθόνη του Star. Πρόκειται για την ελληνική διασκευή της επιτυχημένης βρετανικής σειράς του BBC, Ghosts, η οποία έχει προβληθεί σε πολλές χώρες, γνωρίζοντας με επιτυχία.

Το σενάριο διασκευάζει ο Λευτέρης Παπαπέτρου, που είναι αυθεντία στην κωμωδία, έχοντας στο ενεργητικό του επιτυχίες όπως τα Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου και Κάτω Παρτάλι, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Ορφέας Αυγουστίδης κι η Έλλη Τρίγγου υποδύονται τον «Χάρη» και τη «Μαρίνα», ένα νεαρό ζευγάρι που κληρονομεί ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Εκεί, όμως, ανακαλύπτουν ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο από εννέα φαντάσματα από διαφορετικές εποχές, που είναι έτοιμα να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη.

Το καστ των φαντασμάτων απαρτίζουν οι: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και Στέλιος Ιακωβίδης.

Στους επίσημους λογαριασμούς της σειράς στο Instagram και το TikTok έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με τους ηθοποιούς να απευθύνονται στο κοινό ρωτώντας: «Ποιο φάντασμα πιστεύετε ότι θα ενσαρκώσω;».

Στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές ανοίγουν ένας - ένας τα χαρτιά τους, αποκαλύπτοντας τους χαρακτήρες που θα ενσαρκώσουν.

Ο Νίκος Γιαλελής είναι ο... Υπενωμοτάρχης των Προσκόπων, Παρασκευάς Παπάζογλου! Είναι φιλικός με διαρκή διάθεση για πειράγματα. Πέθανε σε ένα τραγικό ατύχημα, κατά τη διάρκεια μαθημάτων τοξοβολίας!