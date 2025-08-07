Νίκος Γιαλέλης: Είναι ο Υπενωμοτάρχης των Προσκόπων στη σειρά Τα Φαντάσματα

Ο ρόλος που θα υποδυθεί στη νέα κωμική σειρά του Star

STAR.GR
Media
Δείτε ένα από τα teasers της πολυαναμενόμενης σειράς Τα Φαντάσματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν ετοιμαστείτε να γελάσετε μέχρι δακρύων με Τα Φαντάσματα που έρχονται στην οθόνη του Star. Πρόκειται για την ελληνική διασκευή της επιτυχημένης βρετανικής σειράς του BBC, Ghosts, η οποία έχει προβληθεί σε πολλές χώρες, γνωρίζοντας με επιτυχία.

Αυτά είναι «Tα Φαντάσματα» που θα... στοιχειώνουν τα βράδια μας!

Το σενάριο διασκευάζει ο Λευτέρης Παπαπέτρου, που είναι αυθεντία στην κωμωδία, έχοντας στο ενεργητικό του επιτυχίες όπως τα Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου και Κάτω Παρτάλι, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αμαλία Γιαννίκου.

Τα Φαντάσματα: Η Έλλη Τρίγγου κι ο Ορφέας Αυγουστίδης πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του Star

Τα Φαντάσματα: Η Έλλη Τρίγγου κι ο Ορφέας Αυγουστίδης πρωταγωνιστούν στη νέα σειρά του Star

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ο Ορφέας Αυγουστίδης κι η Έλλη Τρίγγου υποδύονται τον «Χάρη» και τη «Μαρίνα», ένα νεαρό ζευγάρι που κληρονομεί ένα παλιό αρχοντικό στην Κηφισιά. Εκεί, όμως, ανακαλύπτουν ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο από εννέα φαντάσματα από διαφορετικές εποχές, που είναι έτοιμα να τους κάνουν τη ζωή δύσκολη

Ορφέας Αυγουστίδης: Το σχόλιο της Μαρίας Τζομπανάκη για τα... Φαντάσματα!

«Σύσσωμα» τα Φαντάσματα ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό

«Σύσσωμα» τα Φαντάσματα ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό

Το καστ των φαντασμάτων απαρτίζουν οι: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής και Στέλιος Ιακωβίδης.

Στους επίσημους λογαριασμούς της σειράς στο Instagram και το TikTok έχουν κυκλοφορήσει βίντεο με τους ηθοποιούς να απευθύνονται στο κοινό ρωτώντας: «Ποιο φάντασμα πιστεύετε ότι θα ενσαρκώσω;».

Άρης Τρουπάκης: Ποιος είναι... ο Βουλευτής στη σειρά «Τα Φαντάσματα»  

Στη συνέχεια οι πρωταγωνιστές ανοίγουν ένας - ένας τα χαρτιά τους, αποκαλύπτοντας τους χαρακτήρες που θα ενσαρκώσουν.

Ποιο φάντασμα θα υποδυθεί ο Νίκος Γιαλελής στη νέα σειρά του Star;

 

@tafantasmata 👻 Ο Νίκος Γιαλελής είναι ο... 🤔 Είστε έτοιμοι να γνωρίσετε «Τα Φαντάσματα»; #TaFantasmata #StarChannelTv ♬ πρωτότυπος ήχος - tafantasmata

 

Ο Νίκος Γιαλελής είναι ο... Υπενωμοτάρχης των Προσκόπων, Παρασκευάς Παπάζογλου! Είναι φιλικός με διαρκή διάθεση για πειράγματα. Πέθανε σε ένα τραγικό ατύχημα, κατά τη διάρκεια μαθημάτων τοξοβολίας!

 

 

 

 

