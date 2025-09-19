GNTM αποκλειστικό: «Έχουμε συγκλονιστεί. Είναι το καλύτερο casting ever»

GNTM: Το πρώτο teaser πριν την πρεμιέρα

Η μεγάλη επιστροφή του Greece’s Next Top Model είναι προ των πυλών και ένα αποκλειστικό απόσπασμα από την πρεμιέρα που προβλήθηκε στον «αέρα» του Breakfast@star αποκαλύπτει το κλίμα που επικρατεί.

Οι κριτές είναι πιο έτοιμοι και απαιτητικοί από ποτέ, ενώ οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ξεχωρίσουν. Το teaser ξεκινάει με μια φράση που τα λέει όλα: «Πού είναι τα μοντέλα;»

Όπως επισημαίνουν οι κριτές, φέτος ψάχνουν κάτι παραπάνω από μια ωραία εικόνα.

Οι πρώτοι παίκτες φαίνεται να εντυπωσιάζουν, άλλοι με τη φυσική τους ομορφιά, άλλοι με την έντονη προσωπικότητα και άλλοι... με το χιούμορ τους!

Οι πρώτες εντυπώσεις των κριτών κάνουν λόγο για εντυπωσιακές συμμετοχές και υψηλό επίπεδο: «Έχουμε συγκλονιστεί φέτος. Είναι το καλύτερο casting ever!»

Μείνετε συντονισμένοι! H πρεμιέρα του GNTM, στις 21.00, στο Star υπόσχεται να ταράξει τα νερά της μόδας!



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

