GNTM αποκλειστικό: «Έχουμε συγκλονιστεί. Είναι το καλύτερο casting ever»

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από την πρεμιέρα Παρασκευή 19/9

19.09.25 , 11:50
Επιμέλεια STAR.GR
Media
GNTM: Το πρώτο teaser πριν την πρεμιέρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η μεγάλη επιστροφή του Greece’s Next Top Model είναι προ των πυλών και ένα αποκλειστικό απόσπασμα από την πρεμιέρα που προβλήθηκε στον «αέρα» του Breakfast@star αποκαλύπτει το κλίμα που επικρατεί.

Στα παρασκήνια του GNTM: Άγχος, ενθουσιασμός και όνειρα!

Οι κριτές είναι πιο έτοιμοι και απαιτητικοί από ποτέ, ενώ οι πρώτοι διαγωνιζόμενοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ξεχωρίσουν. Το teaser ξεκινάει με μια φράση που τα λέει όλα: «Πού είναι τα μοντέλα;»

GNTM αποκλειστικό: «Έχουμε συγκλονιστεί. Είναι το καλύτερο casting ever»

Όπως επισημαίνουν οι κριτές, φέτος ψάχνουν κάτι παραπάνω από μια ωραία εικόνα.

Οι πρώτοι παίκτες φαίνεται να εντυπωσιάζουν, άλλοι με τη φυσική τους ομορφιά, άλλοι με την έντονη προσωπικότητα και άλλοι... με το χιούμορ τους!

Οι πρώτες εντυπώσεις των κριτών κάνουν λόγο για εντυπωσιακές συμμετοχές και υψηλό επίπεδο: «Έχουμε συγκλονιστεί φέτος. Είναι το καλύτερο casting ever!»

GNTM 2025: Την Παρασκευή 19.9.25 η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα!

Μείνετε συντονισμένοι! H πρεμιέρα του GNTM, στις 21.00, στο Star υπόσχεται να ταράξει τα νερά της μόδας!


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

Διαβάστε περισσότερα:
GNTM ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
 |
GNTM 2025
 |
GNTM 6
 |
BREAKFAST@STAR
