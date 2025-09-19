Μιχαήλ Στέλιος: Η ηλικία, η καταγωγή, η παράδοση και η συμμετοχή στη Φάρμα

Το βιογραφικό του 41χρονου bartender από το Μεσολόγγι

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Μιχαήλ Στέλιος είναι 41 χρόνων, αγαπά τις νέες προκλήσεις, είναι ανταγωνιστικός και στο μυαλό του αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα πράγμα: Να είναι ο μεγάλος νικητής της Φάρμας!

Φάρμα: Aυτοί είναι οι 22 παίκτες - Γνωρίστε τους!

Μιχαήλ Στέλιος: Η ηλικία, η καταγωγή, η παράδοση και η συμμετοχή στη Φάρμα

Μιχαήλ Στέλιος: Το βιογραφικό του παίκτη της Φάρμας

  • Κατάγεται από το Μεσολόγγι, κατοικεί στην Αθήνα, είναι 41 χρόνων και εργάζεται στον χώρο της εστίασης
  • Ο προσωπικός του λογαριασμός στα social media είναι @mixahl_stelios
  • Δηλώνει λάτρης της παράδοσης και συμμετέχει ενεργά σε έναν σύλλογο, ο οποίος ασχολείται με την παραδοσιακή φορεσιά και τον οπλισμό του 1821, νιώθοντας περήφανος που τιμά την παράδοση του τόπου του

Μιχαήλ Στέλιος: Η ηλικία, η καταγωγή, η παράδοση και η συμμετοχή στη Φάρμα

  • Η συμμετοχή του στη Φάρμα είναι για εκείνον ένας τρόπος να επιστρέψει στις ρίζες του
  • Ο 41χρονος bartender έχει πάθος για τη ζωή και αγαπά τις νέες προσκλήσεις
  • Είναι ανταγωνιστικός και θα τα δώσει όλα για να κερδίσει το έπαθλο της Φάρμας

Τζωρτζίνα Χρέπα: Ποια είναι η 23χρονη bartender της Φάρμας

  • Το moto του είναι: «Αγωνιστικότητα, εργατικότητα, και πάνω απ’όλα ψυχή»                
  •  Όπως δηλώνει, οι αντίπαλοί του δεν τον τρομάζουν, μάλλον εκείνοι πρέπει να τον φοβούνται
  • Στη Φάρμα θα λειτουργήσει ως... πιστός στρατιώτης, όμως, δεν θα διστάσει να αναλάβει τις ευθύνες στα δύσκολα!
  • Ως «αχίλλειος πτέρνα του» δηλώνει την εκμετάλλευση των συναισθημάτων του και αυτό είναι κάτι που δεν το συγχωρεί. 

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΛΙΟΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
