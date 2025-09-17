Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει σχέσεις & αποφάσεις ο Ερμής στον Ζυγό;

Από αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, ο Ερμής αλλάζει ζώδιο και περνάει στον Ζυγό. Γι’ αυτή τη νέα θέση στον αστρολογικό χάρτη μίλησε η Άση Μπήλιου.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Ο Ερμής στον Ζυγό «ξέρει» πώς να πάρει αυτό που θέλει, χωρίς να προκαλεί αντιπαράθεση ή να φέρνει τον άλλο σε αμυντική θέση. Είναι ένας γλυκός, ευγενικός και ταυτόχρονα αποτελεσματικός επικοινωνιακός τρόπος που μας διδάσκει πως, όπως λένε και οι Άγγλοι, «με το μέλι πιάνεις περισσότερες μύγες παρά με το ξύδι»», είπε η έγκριτη αστρολόγος στο Breakfast@star.

«Αυτή η περίοδος λοιπόν, μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, είναι ιδανική για να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους γύρω μας με γλυκύτητα και σεβασμό, αποφεύγοντας την επιθετικότητα ή την υπερβολική διεκδίκηση. Η λογική και η αντικειμενικότητα είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον Ερμή σε αυτό το ζώδιο, αφού ο αέρας του Ζυγού είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη σκέψη, την πληροφόρηση και την ισορροπία», πρόσθεσε η Άση Μπήλιου.



