Eurovision 2026: Απειλεί με αποχώρηση κι η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε τη συμμετοχή της Ισπανίας με τη Melody στην περασμένη Eurovision
Ακούστε το άρθρο

Η Ισπανία προστίθεται στη λίστα των χωρών που δηλώνουν ότι θα αποσυρθούν από τον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision, σε περίπτωση συμμετοχής του Ισραήλ. 

Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα γίνει ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού

Η απόφαση αυτή ελήφθη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, από το διοικητικό συμβούλιο του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της χώρας, το RTVE.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Melody στη σκηνή της Eurovision 2025 /Φωτογραφία AP/Martin Meissner

Η Ισπανία γίνεται η πέμπτη χώρα που προχωράει σε αυτή τη δέσμευση, μετά την Ολλανδία, τη Σλοβενία, την Ισλανδία και την Ιρλανδία. Είναι, παράλληλα, η πρώτη από τις λεγόμενες «Μεγάλους Πέντε» (Big Five), μια ομάδα που περιλαμβάνει επίσης τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Οι χώρες αυτές προκρίνονται απευθείας στον τελικό του διαγωνισμού. 

Eurovision: Το τραγούδι που έβαλε για πρώτη φορά την Ελλάδα στην πεντάδα

Η πρόταση, που κατατέθηκε από τον πρόεδρο του RTVE, Χοσέ Πάμπλο Λόπεζ, εγκρίθηκε με 10 ψήφους υπέρ, τέσσερις κατά και μία αποχή, από το 15μελές διοικητικό συμβούλιο.

Eurovision 2026: Απειλεί με αποχώρηση κι η Ισπανία αν συμμετάσχει το Ισραήλ

Πολλές χώρες έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, τον διοργανωτή φορέα της Eurovision, να αποκλείσει το Ισραήλ από τη διοργάνωση του 2025. Επίσης, ο Αυστριακός τραγουδιστής JJ, νικητής του φετινού διαγωνισμού, έχει ζητήσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ κι από τη διοργάνωση του 2026. 

JJ: O νικητής της Eurovision «ψηφίζει» Ελένη Φουρέιρα

Η κατάσταση αναμένεται να κλιμακωθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι προετοιμασίες για τον επόμενο διαγωνισμό της Eurovision, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη, βρίσκονται σε εξέλιξη.

