Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;

Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου μέσα από το Breakfast@Star.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Σήμερα είναι μια μέρα που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Έχουμε μια όμορφη όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη, που βρίσκεται στον Λέοντα και στον Αρη, που βρίσκεται στον Ζυγό. Ένα εξάγωνο. Έχει ένα ενδιαφέρον για την ερωτική μας ζωή. Επίσης πάει και στο οικονομικό, καθώς και με ό,τι έχει να κάνει με την ομορφιά και τις αγορές για την γκαρνταρόμπα μας», ανέφερε η έγκριτη αστρολόγος στους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής του Star.

«Γενικότερα η Τρίτη έχει μια εξωστρέφεια λόγω αυτής της όψης. Αν θέλετε μια καλύτερη έκβαση ένα θετικότερο αποτέλεσμα σε κάτι που έχετε να διαχειριστείτε - συζητήστε προτιμήστε τη σημερινή ημέρα», επισήμανε η Άση Μπήλιου.

