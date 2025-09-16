Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@Star

16.09.25 , 13:17 Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;
Η Άση Μπήλιου έκανε τις αστρολογικές της προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου μέσα από το Breakfast@Star

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

«Σήμερα είναι μια μέρα που πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Έχουμε μια όμορφη όψη ανάμεσα στην Αφροδίτη, που βρίσκεται στον Λέοντα και στον Αρη, που βρίσκεται στον Ζυγό. Ένα εξάγωνο. Έχει ένα ενδιαφέρον για την ερωτική μας ζωή. Επίσης πάει και στο οικονομικό, καθώς και με ό,τι έχει να κάνει με την ομορφιά και τις αγορές για την γκαρνταρόμπα μας», ανέφερε η έγκριτη αστρολόγος στους τηλεθεατές της πρωινής εκπομπής του Star.

Άση Μπήλιου: Εξάγωνο Αφροδίτης - Άρη: Πώς επηρεάζει τα 12 ζώδια;

«Γενικότερα η Τρίτη έχει μια εξωστρέφεια λόγω αυτής της όψης. Αν θέλετε μια καλύτερη έκβαση ένα θετικότερο αποτέλεσμα σε κάτι που έχετε να διαχειριστείτε - συζητήστε προτιμήστε τη σημερινή ημέρα», επισήμανε η Άση Μπήλιου. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΕΞΑΓΩΝΟ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΡΗ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
