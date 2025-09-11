Cash or Trash - Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9 στις 17:25

Δέσποινα Μοιραράκη, Θάνος Λούδος και buyers επιστρέφουν!

Media
Δείτε το trailer για την 5η σεζόν του Cash or Trash
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου καθημερινά στις 17:25 στo Star!  

Cash or Trash: Το νέο τρέιλερ έχει λίγο από Οικογένεια Άνταμς και Κλεοπάτρα

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

Cash or Trash - Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9 στις 17:25

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης και η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Οι επώνυμοι και τα πολύτιμα αντικείμενα που έφεραν στο Cash or Trash!

Ας τους γνωρίσουμε καλύτερα

Cash or Trash - Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9 στις 17:25

Μελέτης Παγώνης 
Ο Μελέτης Παγώνης είναι ένας πολυδιάστατος επαγγελματίας. Ως διακοσμητής και event stylist, έχει καθιερωθεί για την ικανότητά του να μεταμορφώνει χώρους και να δημιουργεί αξέχαστες εκδηλώσεις, δίνοντας έμφαση στην αισθητική, στη δημιουργία, στη λεπτομέρεια και στην πρωτοτυπία. Παράλληλα, είναι ένας παθιασμένος συλλέκτης, μια ιδιότητα που τροφοδοτεί την καλλιτεχνική του ματιά και 

εμπλουτίζει το έργο του. Είναι λάτρης βρετανικών αντικειμένων και αγαπά τις τιάρες, τα στέμματα, τις κορώνες εποχής και γενικά ότι θυμίζει χριστουγεννιάτικο στολίδι! Τα αντικείμενα με ιστορία και αισθητική αξία αποτελούν βασική πηγή έμπνευσης και για τις διακοσμητικές του δημιουργίες. Ο Μελέτης συνδυάζει την επαγγελματική του δεινότητα στον χώρο της διακόσμησης και των εκδηλώσεων με το προσωπικό του πάθος για τη συλλογή, δημιουργώντας ένα μοναδικό προφίλ, που χαρακτηρίζεται από την αγάπη για την ομορφιά και την τέχνη.

Cash or Trash: Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana στο σφυρί

Cash or Trash - Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9 στις 17:25

Νάντια Μπέλε 
Η Νάντια Μπέλε είναι καταξιωμένη Ελληνίδα κοσμηματοποιός, διεθνώς αναγνωρισμένη για τα πολυτελή, σύγχρονα κοσμήματά της με baroque και vintage επιρροές. Σπούδασε αργυροχρυσοχοΐα στη Σχολή της Στεμνίτσας και γλυπτική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1997, σε ηλικία μόλις 19 ετών, άνοιξε το πρώτο της ατελιέ στην Αθήνα. Οι δημιουργίες της έχουν φορεθεί από παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες, όπως η Jennifer Aniston και η Monica Bellucci και έχει λάβει διακρίσεις ακόμα και από το Βατικανό για τα έργα της. Η φιλοσοφία της επικεντρώνεται στην αγάπη ως πηγή έμπνευσης, ενώ τα κοσμήματά της χαρακτηρίζονται από τη διαχρονική τους αισθητική, που συνδυάζει το κλασικό με το μοντέρνο. Εργάζεται, κυρίως, κατόπιν παραγγελίας, διατηρώντας το ατελιέ της στην περιοχή του Ψυρρή.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης και Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης. 

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας! Ποιος Ολυμπιονίκης φέρνει τη δάδα, που κράτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου; Πόσα χρήματα κατάφερε να εισπράξει γνωστή τραγουδίστρια για το βικτωριανό τσαντάκι, που της χάρισε θαυμαστής της; 

Cash or Trash - Μη χάσετε τη μεγάλη πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9 στις 17:25

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
CASH OR TRASH ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
 |
ΘΑΝΟΣ ΛΟΥΔΟΣ
