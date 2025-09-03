Cash or Trash: Το νέο τρέιλερ έχει λίγο από Οικογένεια Άνταμς και Κλεοπάτρα

Πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9, στις 17.25 στο Star!

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη, επιστρέφει στην οθόνη του Star ανανεωμένη για να μας παρουσιάσει ξεχωριστά, μοναδικά αντικείμενα αλλά και τις παράξενες ιστορίες τους για να είσαι εσύ ο κερδισμένος!

Το νέο τρέιλερ έχει λίγο από οικογένεια Άνταμς και λίγο από... Κλεοπάτρα! Κάποιοι όπως φαίνεται, πεθαίνουν για προσφορές!

cash or trash

cash or trash

Το Cash or Trash κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 22/9, στις 17.25 στο Star!

Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μάς προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, καθημερινά στις 17:25 στο Star και στο Cash or Trash!

cash or trash

«H νέα σεζόν θα είναι πραγματικός ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 

Cash or Trash: Το νέο τρέιλερ έχει λίγο από Οικογένεια Άνταμς και Κλεοπάτρα


Cash or Trash - Δήλωσε εδώ συμμετοχή!

Ή κάλεσε στο 212 - 212 73 33

CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
