O παίκτης του MasterChef που θα μαγειρεύει φέτος στο Breakfast@Star

Θα μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά και τις λαχταριστές συνταγές του

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο Breakfast@Star ανακοίνωσε την πρεμιέρα του για φέτος στις 15 Σεπτεμβρίου και ο μάγειρας που θα μας δείχνει καθημερινά τις συνταγές του είναι ο παίκτης του MasterChef Γιώργος Ρήγας!

Breakfast@Star: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου!

«Πρώτη φορά θα θυμούνται τον παίκτη 10 ως winner του MasterChef» είχε γράψει ο προηγούμενος νικητής Λευτέρης Ζαφειρόπουλος για τον Γιώργο, ο οποίος μπορεί φέτος να μην κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο του MasterChef αλλά σίγουρα είναι ένας μάγειρας με μεγάλη μαγειρική εμπειρία

O παίκτης του MasterChef που θα μαγειρεύει φέτος στο Breakfast@Star

Η πορεία του στο MasterChef 2025 ήταν αξιοσημείωτη. Υπενθυμίζεται ότι σε μία πολύ «δυνατή» φουρνιά MasterChef ο Γιώργος ήταν αυτός που κατέκτησε το silver award και το έπαθλο των 20.000 ευρώ!

Μόλις 32 ετών, ο Γιώργος γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα, ενώ η καταγωγή του από τη Σάμο. Από νεαρή ηλικία επέλεξε να στραφεί στη μαγειρική και μπήκε πρώιμα σε κουζίνες, διαμορφώνοντας μεθοδικά το μαγειρικό του μονοπάτι.

Εκτός από τη μαγειρική, ο Γιώργος έχει δείξει και άλλες δημιουργικές πλευρές του εαυτού του: αγαπά τη μουσική, έχει καλή φωνή και λατρεύει να τραγουδά και να παίζει κιθάρα!

Διαβάστε περισσότερα:
BREAKFAST@STAR
 |
MASTERCHEF
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
