Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής σήμερα - Τι συνέβη με τον γιο της

Mόνος του καλημέρισε σήμερα το πρωί τους τηλεθεατές της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Όπως είπε ο ίδιος, η Ανθή Βούλγαρη απουσιάζει, καθώς έπρεπε να βρίσκεται κοντά στον γιο της που περνά μια αδιαθεσία.

«Όπως βλέπετε, μοναξιές σήμερα το πρωί. Μια μεγάλη καλημέρα από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κέρκυρα. Και το λέω αυτό, γιατί οι κυρία Ανθή Βούλγαρη... τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Της τα έλεγα εγώ, δε μ' άκουγε. Μια μικρή αδιαθεσία του μικρού, χθες, τρόμαξε όλη την ημέρα. Και τι θα κάνω; Και πώς; Και ο μικρός ανέβασε λίγο πυρετό. Έτσι είναι τα παιδιά, κυρία Βούλγαρη, έτσι είναι τα παιδιά.Ανεβάζουν και πυρετό και αδιαθετούν.

«Και πού να αρχίσεις να τον πηγαίνεις και στον βρεφονηπιακό τον μικρό...Εκεί να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα δε θα είναι μαζί μας, γιατί θέλει να είναι με το καμάρι της τον πρίγκιπά της και της είπαμε ότι καλύτερα να μείνει στο σπίτι, παρά να είναι εδώ και να έχει το μυαλό της εκεί. Αυτά τα πράγματα με τις ιώσεις, με το λίγο πυρετό, με το λίγο βήχα, με το λίγο... θα τα έχει. Από τότε και πέρα, τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα τα θέματα. Έχουμε και σήμερα πάρα πολλά θέματα ετοιμάσει», κατέληξε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.