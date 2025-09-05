Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής σήμερα - Τι συνέβη με τον γιο της

Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη του «Κοινωνία ώρα Mega»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.09.25 , 17:24 Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
05.09.25 , 16:58 O παίκτης του MasterChef που θα μαγειρεύει φέτος στο Breakfast@Star
05.09.25 , 16:40 Διεθνείς αγώνες Cliff Diving στη Λίμνη Βουλισμένη
05.09.25 , 16:29 Ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου παίρνουν ξανά θέση στα μικρόφωνα!
05.09.25 , 16:25 Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού - Η θέση της Αθήνας
05.09.25 , 16:03 Φώτης Σεργουλόπουλος: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στο πλατό
05.09.25 , 15:41 Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
05.09.25 , 15:33 Δίωξη για ένα κακούργημα στον 17χρονο που άρπαξε βρέφος στον Πειραιά
05.09.25 , 15:11 Φαράγγι Βίκου: Βρέθηκε νεκρή η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί
05.09.25 , 14:58 Ειρήνη Μουρτζούκου: Ασφυκτικός ο θάνατος του Παναγιωτάκη – Νέο πόρισμα
05.09.25 , 14:44 Πότε αλλάζει η ώρα; Οι δείκτες των ρολογιών θα πάνε μια ώρα πίσω
05.09.25 , 14:39 Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
05.09.25 , 14:38 Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
05.09.25 , 14:30 ΟΑΣΘ: Τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες Braille για άτομα με οπτική αναπηρία
05.09.25 , 14:04 Δυο ξένοι: Η αντίδραση του Ρήγα για τη Βανδή, η Παπούλια και η ... Μενεγάκη
Ρουμελιώτη: Το μήνυμα στον Κατσούλη μετά τη διάγνωση με αιφνίδια βαρηκοΐα
Βίκυ Κουλιανού: Η πρώτη κοινή φωτογραφία με τον νέο της σύντροφο
Τζόρτζιο Αρμάνι: Οι Ελληνίδες «θεές» που συνεργάστηκαν μαζί του
Καλλιμάρμαρο: Μεγάλο αφιέρωμα στον Καζαντζίδη παρουσία Βάσως Καζαντζίδη
Ντακότα Τζόνσον: Η ηλικία, η καριέρα και ο χωρισμός από τον Κρις Μάρτιν
Στο νοσοκομείο ο Νίκος Πορτοκάλογλου - Έκανε επέμβαση
Τζένη Μπαλατσινού: Aποχαιρετά τον Αρμάνι με κοινές τους φωτογραφίες
Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή - Δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό»
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση για την κηδεία και το λαϊκό προσκύνημα
Σιμώνη Χριστοδούλου: Αγκαλιά με τη νεογέννητη κόρη της
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Όσα είπε για την απουσία της Ανθής Βούλγαρη από τη σημερινή εκπομπή ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος/ βίντεο Kοινωνία Ώρα Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mόνος του καλημέρισε σήμερα το πρωί τους τηλεθεατές της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Όπως είπε ο ίδιος, η Ανθή Βούλγαρη απουσιάζει, καθώς έπρεπε να βρίσκεται κοντά στον γιο της που περνά μια αδιαθεσία. 

Πρεμιέρα Χασαπόπουλου - Βούλγαρη με «γλέντι» στην εκπομπή

«Όπως βλέπετε, μοναξιές σήμερα το πρωί. Μια μεγάλη καλημέρα από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι την Κέρκυρα. Και το λέω αυτό, γιατί οι κυρία Ανθή Βούλγαρη... τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Της τα έλεγα εγώ, δε μ' άκουγε. Μια μικρή αδιαθεσία του μικρού, χθες, τρόμαξε όλη την ημέρα. Και τι θα κάνω; Και πώς; Και ο μικρός ανέβασε λίγο πυρετό. Έτσι είναι τα παιδιά, κυρία Βούλγαρη, έτσι είναι τα παιδιά.Ανεβάζουν και πυρετό και αδιαθετούν. 

«Και πού να αρχίσεις να τον πηγαίνεις και στον βρεφονηπιακό τον μικρό...Εκεί να δεις τι θα γίνει. Λοιπόν, σήμερα δε θα είναι μαζί μας, γιατί θέλει να είναι με το καμάρι της τον πρίγκιπά της και της είπαμε ότι καλύτερα να μείνει στο σπίτι, παρά να είναι εδώ και να έχει το μυαλό της εκεί. Αυτά τα πράγματα με τις ιώσεις, με το λίγο πυρετό, με το λίγο βήχα, με το λίγο... θα τα έχει. Από τότε και πέρα, τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα τα θέματα. Έχουμε και σήμερα πάρα πολλά θέματα ετοιμάσει», κατέληξε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
 |
ΓΙΟΣ
 |
ΠΥΡΕΤΟΣ
 |
ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ
 |
ΕΚΠΟΜΠΗ
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top